Назван популярный напиток, который увеличивает продолжительность жизни 3 25.11.2024, 17:19

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Он знаком каждому белорусу.

Регулярное употребление кофе увеличивает продолжительность жизни, среди прочего, снижая риск смертельных сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов , рака и респираторных заболеваний. Кофе также может предотвратить такие нарушения, как потеря памяти, депрессия и слабость у пожилых людей.

В недавнем обзоре исследователи из Университета Коимбры оценили предыдущие результаты о влиянии потребления кофе на продолжительность жизни. Результаты опубликованы в журнале «Aging Research Reviews».

Кофе уже давно считается вредным для здоровья, а также фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных для жизни заболеваний.

Однако результаты многочисленных недавних исследований свидетельствуют о более благоприятном эффекте, а недавние исследования, опубликованные в журнале « Питание, обмен веществ и сердечно-сосудистые заболевания », пришли к выводу, что потребление кофе снижает риск кардиометаболической мультиморбидности.

Некоторые исследования также связали кофе с увеличением продолжительности жизни. Например, исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало, что кофе защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.

За последние 20 лет более 50 эпидемиологических исследований в разных географических регионах и разных этнических группах предоставили поразительно последовательные доказательства того, что регулярное умеренное употребление кофе оказывает положительное влияние на смертность от всех причин, подчеркивает исследовательская группа из Университета Коимбры.

Три чашки в день

Текущий метаанализ доступных исследований подтверждает общую нелинейную обратную связь между потреблением кофе и риском ранней смерти, при этом самый низкий относительный риск обнаруживается при потреблении около трех чашек кофе в день, продолжили эксперты.

Выгода довольно невелика, но все же соответствует увеличению продолжительности жизни в среднем на 1,8 года. Эффект основан, среди прочего, на снижении риска развития ряда заболеваний, которые входят в число основных причин смертности во всем мире.

Снижение риска заболеваний

Потребление кофе снижает риск сердечно-сосудистой смертности, что является основной причиной наблюдаемой обратной зависимости между потреблением кофе и смертностью от всех причин.

Существуют также значительные обратные связи между потреблением кофе и смертностью от инсультов, респираторных заболеваний и рака.

Кроме того, употребление кофе может предотвратить последствия стресса благодаря входящим в его состав компонентам (полифенолам, кофеину, хлорогеновым кислотам) , положительно влиять на механизмы биологического старения и противодействовать потере памяти, депрессии и слабости в пожилом возрасте.

В целом, можно многое сказать о том, чтобы рассматривать умеренное потребление кофе как фактор здорового образа жизни, который может оказать положительное влияние на общее состояние здоровья и продолжительность жизни.

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