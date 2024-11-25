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Пинчанину незаконно запретили выезд из страны

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  • 25.11.2024, 17:25
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Пинчанину незаконно запретили выезд из страны

Судебные исполнители «забыли» снять запрет.

Жителю Пинска пришлось обратиться в прокуратуру для снятия запрета на выезд из страны. Под ограничения он попал из-за долга перед банком.

По ходатайству финучреждения судебные исполнители запретили ему выезд из Беларуси.

В мае 2024 года должник погасил в полном объеме имевшуюся задолженность. Однако установленные ограничения ему не отменили.

В октябре 2024 года мужчина сообщил о своей проблеме в прокуратуру. По предписанию надзорного ведомства меру запрет на выезд ему отменили.

«Виновное лицо, допустившее непринятие мер к своевременной отмене установленных ограничений в отношении заявителя, привлечено к ответственности», — сообщили в прокуратуре.

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