В России наметилась серьезная проблема с железными дорогами 1 25.11.2024, 17:35

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Из-за долгов инвестиции в крупнейшие проекты сократили в пять раз.

Российский план по строительству железных дорог в Сибири, по которым российское сырье планировали вывозить в Азию, столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом пишет liga.net, со ссылкой на российское издание Коммерсант.

Инвестиции в модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали в России планируется снизить в пять раз – до $720 млн (75 млрд рублей). Расходы на развитие подходов к портам европейской части РФ при этом будут практически заморожены.

Инвестиционная программа транспортной монополии, которая охватывает, в частности, расходы на капитальное строительство, в 2025 году уменьшат на 37%.

С $12 млрд (1,3 трлн рублей) капитальные расходы Российской железной дороги (РЖД) сократятся до $8 млрд (834 млрд рублей), причем почти вся сумма уйдет в поддержку текущей деятельности компании.

Главными проблемами для РЖД стали долг и растущие процентные ставки.

По состоянию на середину 2024 года суммарная задолженность РЖД достигала $24 млрд (2,54 трлн рублей), а к 2025 году долговая нагрузка компании может вырасти до $37 млрд (3,9 трлн рублей).

Отмечается, что в следующем году РЖД придется потратить $6,62 млрд (688 млрд рублей) только на обслуживание долга, что почти в шесть раз превышает показатель 2023 года, а прибыль компании может сократиться вдвое – до $780 млн (81,6 млрд рублей).

Кроме растущего долга, РЖД испытывает острый дефицит персонала – не хватает составителей поездов, осмотрщиков вагонов, монтеров колеи.

«Все чаще дефицит кадров не просто ограничивает, а почти парализует работу станций», – отмечает глава российского агентства Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров.

Чтобы справиться с ситуацией, РЖД нужно повышать зарплаты, но на эти цели выделено всего $190 млн (20 млрд рублей) – в пять раз меньше, чем нужно.

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