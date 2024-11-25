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Белорусы бойкотируют призыв в лукашенковскую армию

  • 25.11.2024, 17:43
  • 3,188
Белорусы бойкотируют призыв в лукашенковскую армию

Они не приходят на медкомиссию.

В марте 2024-го житель Барановичей получил повестку, которую заверил собственной подписью. В указанный день он должен был прийти на медкомиссию в военкомат, однако там так и не появился.

Как пишет местное издание «Наш край», никаких «уважительных причин» для того, чтобы пропустить призыв, у мужчины не было.

— В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. Суд Барановичского района и города Барановичи признал его виновным в уклонении от мероприятий по призыву на срочную воинскую службу, — рассказал помощник Барановичского межрайонного прокурора Кирилл Данилюк.

В итоге обвиняемому назначили наказание в виде общественных работ на 360 часов. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в августе за уклонение от призыва в Слуцке судили 19-летнего парня. Его приговорили к трем месяцам ареста. В мае 2023-го житель Минского районе не прибыл в военкомат в день отправки в место прохождения службы. Через полгода состоялся суд, приговор — штраф в размере 150 базовых величин (на тот момент 5550 рублей).

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