В Беларусь из Польши смещаются атмосферные фронты 25.11.2024, 17:54

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Это скажется на погоде на неделе.

26 ноября погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, по юго-востоку страны до -6°С, максимальная днем будет от -1°С по востоку до +8°С по юго-западу. Атмосферное давление будет слабо падать.

27 ноября погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, по юго-востоку республики воздух охладится до -8°С, максимальная днем составит от -2°С по юго-востоку до +6°С по юго-западу Беларуси.

28 ноября ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы, днем погоду будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем -1..+5°С.

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