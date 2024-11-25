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Петр Павел: Четкое трансатлантическое единство укрепляет глобальную стабильность

  • 25.11.2024, 18:00
Петр Павел: Четкое трансатлантическое единство укрепляет глобальную стабильность
Петр Павел

Президент Чехии в письме Трампу поднял тему обязательств, которые накладывает членство в НАТО.

Президент Чехии Петр Павел в приветственном письме новоизбранному президенту США Дональду Трампу поднял тему обязательств, которые накладывает членство в НАТО. Об этом сообщает Radio Prague International (перевод — zn.ua).

Чешский лидер выразил готовность своей страны усилить сотрудничество с Вашингтоном в сфере обороны, кибербезопасности и энергетики. Павел также отметил важность трансатлантических связей для глобальной стабильности и процветания.

Политик отметил усилия Чехии после полномасштабного вторжения России в Украину, включая увеличение расходов на оборону и поддержку Киева.

Он предупредил о глобальном влиянии событий в Восточной Европе и выразил обеспокоенность по сохранению стабильности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

«Четкое трансатлантическое единство укрепляет глобальную стабильность», - написал Павел, выразив надежду на будущее сотрудничество.

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