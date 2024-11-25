закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль судорожно пытается разобраться с собственноручно созданной катастрофой

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 25.11.2024, 17:58
  • 2,870
Кремль судорожно пытается разобраться с собственноручно созданной катастрофой

И на закладывание фундамента новых внимания не обращает.

Путин подписал закон о списании 10 млн рублей задолженности (верхний потолок) по кредитам для новых участников «СВО».

Причина понятна: план по набору на контракт исполняется всё слабее, число желающих отправиться на пушечное мясо стремительно падает, а значит, нужно стимулировать всё новыми плюшками.

Проблема здесь заключается в том, что аппетит приходит во время еды. Представителей нищих регионов приучают к огромным (для них) деньгам, но что будет после завершения «НеВойны»?

На прежнюю зарплату, которая зачастую ниже прожиточного минимума, они уже не согласятся и потребуют к себе особого отношения, с сохранением всех привилегий.

А бюджет не резиновый и Набиуллиной всё сложнее удерживать российскую экономику от окончательного падения в бездну.

На всех «ветеранов» и «героев» его явно не хватит.

Есть, конечно, вариант урезать свои запросы самой правящей элитке, но этому явно не бывать, так что выходит нерешаемый конфликт интересов.

Но это будет потом, а пока Кремль судорожно пытается разобраться с другой собственноручно созданной катастрофой и на закладывание фундамента новых внимания не обращает.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов