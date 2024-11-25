Кремль судорожно пытается разобраться с собственноручно созданной катастрофой
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 25.11.2024, 17:58
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И на закладывание фундамента новых внимания не обращает.
Путин подписал закон о списании 10 млн рублей задолженности (верхний потолок) по кредитам для новых участников «СВО».
Причина понятна: план по набору на контракт исполняется всё слабее, число желающих отправиться на пушечное мясо стремительно падает, а значит, нужно стимулировать всё новыми плюшками.
Проблема здесь заключается в том, что аппетит приходит во время еды. Представителей нищих регионов приучают к огромным (для них) деньгам, но что будет после завершения «НеВойны»?
На прежнюю зарплату, которая зачастую ниже прожиточного минимума, они уже не согласятся и потребуют к себе особого отношения, с сохранением всех привилегий.
А бюджет не резиновый и Набиуллиной всё сложнее удерживать российскую экономику от окончательного падения в бездну.
На всех «ветеранов» и «героев» его явно не хватит.
Есть, конечно, вариант урезать свои запросы самой правящей элитке, но этому явно не бывать, так что выходит нерешаемый конфликт интересов.
Но это будет потом, а пока Кремль судорожно пытается разобраться с другой собственноручно созданной катастрофой и на закладывание фундамента новых внимания не обращает.
Телеграм-канал «Запретное мнение»