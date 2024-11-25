«Если россияне повернут оружие против собственных властей, им станет легче»1
- 25.11.2024, 18:14
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Украина готова помочь.
Среди российских солдат царит атмосфера безнадежности и страха, особенно в последние полгода. Это следует как из разговоров с пленными, так и из перехватов разговоров на фронте. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий сегодня, 25 ноября, в эфире FREEДОМ.
«Мы слышим это из перехватов, которые возможны на линии фронта, и ситуация выглядит удручающе. Пропагандистская машина, которую запустил Путин, запугивает людей, особенно в последние полгода. Мы видим искусственно созданные уголовные дела, которые ставят людей перед выбором: или тюрьма, или фронт. Люди не хотят воевать, но боясь тюремных условий, выбирают идти на войну и погибать», — прокомментировал офицер.
Он отмечает: потери российской армии — колоссальны. Общее количество убитых и раненых российских солдат и офицеров приближается к миллиону.
«Где их матери, где их жены? Почему они не выходят и не говорят, что эта война бессмысленна? Если россияне повернут оружие против собственных властей, им станет легче. Мы готовы им помочь», — добавил Цехоцкий.