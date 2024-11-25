закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Расписание поездов, связанных с Гродно, поменятся

  • 25.11.2024, 18:19
Расписание поездов, связанных с Гродно, поменятся

Изменят и некоторые маршруты.

С 10 по 12 декабря некоторые поезда межрегиональных и региональных линий на участке Молодечно — Лида будут ходить по другому расписанию и маршруту. Об этом сообщает БелЖД.

Причина: плановый ремонт железнодорожного моста на перегоне Гутно — Лида.

В итоге 10 и 11 декабря поезда № 629/630 Гродно — Минск — Гродно отправятся из Минска в 17:39. А из Гродно 11 и 12 декабря — в 6:44 утра.

С 10 по 12 декабря поезда № 634/633 Гродно — Коммунары — Гродно будут следовать измененным маршрутом через станции Лида и Барановичи — Центральные.

С 10 по 12 декабря не будут ходить поезда 732/731 и №688/687 Гродно — Минск — Гродно.

Также в эти дни не будет беспересадочных вагонов Гродно — Москва — Гродно из Гродно и Москвы.

При этом три дня через Молодечно будет ходить дополнительный поезд № 877/878 Минск — Гавья — Минск.

Некоторые поезда региональных линий экономкласса на участке Молодечно-Лида будут следовать измененным расписанием и маршрутом до станции Гутно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов