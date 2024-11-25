Расписание поездов, связанных с Гродно, поменятся 25.11.2024, 18:19

Изменят и некоторые маршруты.

С 10 по 12 декабря некоторые поезда межрегиональных и региональных линий на участке Молодечно — Лида будут ходить по другому расписанию и маршруту. Об этом сообщает БелЖД.

Причина: плановый ремонт железнодорожного моста на перегоне Гутно — Лида.

В итоге 10 и 11 декабря поезда № 629/630 Гродно — Минск — Гродно отправятся из Минска в 17:39. А из Гродно 11 и 12 декабря — в 6:44 утра.

С 10 по 12 декабря поезда № 634/633 Гродно — Коммунары — Гродно будут следовать измененным маршрутом через станции Лида и Барановичи — Центральные.

С 10 по 12 декабря не будут ходить поезда 732/731 и №688/687 Гродно — Минск — Гродно.

Также в эти дни не будет беспересадочных вагонов Гродно — Москва — Гродно из Гродно и Москвы.

При этом три дня через Молодечно будет ходить дополнительный поезд № 877/878 Минск — Гавья — Минск.

Некоторые поезда региональных линий экономкласса на участке Молодечно-Лида будут следовать измененным расписанием и маршрутом до станции Гутно.

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