Расписание поездов, связанных с Гродно, поменятся
- 25.11.2024, 18:19
Изменят и некоторые маршруты.
С 10 по 12 декабря некоторые поезда межрегиональных и региональных линий на участке Молодечно — Лида будут ходить по другому расписанию и маршруту. Об этом сообщает БелЖД.
Причина: плановый ремонт железнодорожного моста на перегоне Гутно — Лида.
В итоге 10 и 11 декабря поезда № 629/630 Гродно — Минск — Гродно отправятся из Минска в 17:39. А из Гродно 11 и 12 декабря — в 6:44 утра.
С 10 по 12 декабря поезда № 634/633 Гродно — Коммунары — Гродно будут следовать измененным маршрутом через станции Лида и Барановичи — Центральные.
С 10 по 12 декабря не будут ходить поезда 732/731 и №688/687 Гродно — Минск — Гродно.
Также в эти дни не будет беспересадочных вагонов Гродно — Москва — Гродно из Гродно и Москвы.
При этом три дня через Молодечно будет ходить дополнительный поезд № 877/878 Минск — Гавья — Минск.
Некоторые поезда региональных линий экономкласса на участке Молодечно-Лида будут следовать измененным расписанием и маршрутом до станции Гутно.