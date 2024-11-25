Президентские выборы в Румынии: закончен подсчет голосов в первом туре 2 25.11.2024, 18:29

Прогнозируемый лидер Марчел Чолаку опустился на 3-е место.

Сегодня, 25 ноября, в Румынии досчитали голоса избирателей в первом туре. Премьер-министр Марчел Чолаку, который по результатам экзитполов должен был пройти во второй тур, все же не набрал соответствующее количество голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prezenta и Europa Liberă România.

По результатам голосования, во второй тур выборов президента в Румынии вышли Калин Джорджеску и Елена Ласкони.

Отметим, что Ласкони завоевала 2 место на расстоянии 2700 голосов от третьего места, которое занял действующий премьер страны.

Зато сам Чолаку, занявший третье место, заявил, что не будет обжаловать итоги выборов, несмотря на небольшой отрыв от второго места.

В то же время, он подал в отставку с должности главы Социал-демократической партии.

«Я останусь со своими коллегами до воскресных выборов. Сегодня в 17:00 я созвал Национальный политсовет. После этого мы сообщим решение, которое примем. Я твердо уверен, что в следующий период мы также разработаем календарь внутрипартийных выборов. На предстоящих выборах в PSD я не буду выдвигать свою кандидатуру ни на одну должность», - сказал Чолаку.

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