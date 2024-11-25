Немецкие эксперты назвали самые надежные б/у автомобили

Немецкие эксперты назвали самые надежные б/у автомобили5
- 25.11.2024, 18:39
- 4,972
В списке много недорогих машин.
Немецкие эксперты TÜV Süd назвали самые надежные б/у автомобили. Для этого проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. В списке преобладают недорогие модели.
Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов. На своем сайте опубликовали результаты исследования.
Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах.
Самые надежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:
• Honda Jazz;
• Volkswagen Golf Sportsvan;
• Volkswagen Golf Plus;
• Volkswagen T-Roc;
• Audi Q2;
• Porsche 911 Carrera;
• Mazda 2;
• Mazda CX-3;
• Mercedes-Benz A-Class;
• Mercedes-Benz B-Class;
• Mitsubishi ASX.