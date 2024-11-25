Немецкие эксперты назвали самые надежные б/у автомобили 5 25.11.2024, 18:39

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В списке много недорогих машин.

Немецкие эксперты TÜV Süd назвали самые надежные б/у автомобили. Для этого проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. В списке преобладают недорогие модели.

Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов. На своем сайте опубликовали результаты исследования.

Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах.

Самые надежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:

• Honda Jazz;

• Volkswagen Golf Sportsvan;

• Volkswagen Golf Plus;

• Volkswagen T-Roc;

• Audi Q2;

• Porsche 911 Carrera;

• Mazda 2;

• Mazda CX-3;

• Mercedes-Benz A-Class;

• Mercedes-Benz B-Class;

• Mitsubishi ASX.

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