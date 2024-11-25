закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Немецкие эксперты назвали самые надежные б/у автомобили

5
  • 25.11.2024, 18:39
  • 4,972
Немецкие эксперты назвали самые надежные б/у автомобили

В списке много недорогих машин.

Немецкие эксперты TÜV Süd назвали самые надежные б/у автомобили. Для этого проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. В списке преобладают недорогие модели.

Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов. На своем сайте опубликовали результаты исследования.

Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах.

Самые надежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:

• Honda Jazz;

• Volkswagen Golf Sportsvan;

• Volkswagen Golf Plus;

• Volkswagen T-Roc;

• Audi Q2;

• Porsche 911 Carrera;

• Mazda 2;

• Mazda CX-3;

• Mercedes-Benz A-Class;

• Mercedes-Benz B-Class;

• Mitsubishi ASX.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов