Bloomberg: Политика Трампа может обвалить некоторые валюты 4 25.11.2024, 18:48

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Дональд Трамп

Основной удар придется на китайский юань.

Эксперты Bank of America считают, что инвесторы недооценивают риски торговой войны при президентстве Дональда Трампа. Они прогнозируют 5% падение валют развивающихся рынков в первой половине 2025 года.

Издание Bloomberg пишет, что основной удар придется на китайский юань. В первой половине следующего года китайская валюта упадет до 7,6 юаня за доллар, если администрация Трампа введет 40% пошлины на китайские товары. При этом 60% пошлины приведут к снижению курса юаня до 8 за доллар по сравнению с текущим уровнем 7,24.

Индекс MSCI - фондовый индекс, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке - для валют развивающихся рынков ослаб примерно на 1% с тех пор, как Трамп обеспечил свое возвращение в Белый дом, на фоне опасений введения дополнительных торговых пошлины и эскалации войны в Украине. Больше всего пострадали валюты Восточной Европы.

По мнению экспертов, на данный момент лучше покупать доллар, а не валюты развивающихся рынков, особенно это касается юаня и южноафриканского ранда. Они также обратили внимание на местные облигации Бразилии, Венгрии, Польши и Турции, но стратеги советуют ждать пика доллара в начале 2025 года.

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