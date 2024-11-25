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Bloomberg: Политика Трампа может обвалить некоторые валюты

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  • 25.11.2024, 18:48
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Bloomberg: Политика Трампа может обвалить некоторые валюты
Дональд Трамп

Основной удар придется на китайский юань.

Эксперты Bank of America считают, что инвесторы недооценивают риски торговой войны при президентстве Дональда Трампа. Они прогнозируют 5% падение валют развивающихся рынков в первой половине 2025 года.

Издание Bloomberg пишет, что основной удар придется на китайский юань. В первой половине следующего года китайская валюта упадет до 7,6 юаня за доллар, если администрация Трампа введет 40% пошлины на китайские товары. При этом 60% пошлины приведут к снижению курса юаня до 8 за доллар по сравнению с текущим уровнем 7,24.

Индекс MSCI - фондовый индекс, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке - для валют развивающихся рынков ослаб примерно на 1% с тех пор, как Трамп обеспечил свое возвращение в Белый дом, на фоне опасений введения дополнительных торговых пошлины и эскалации войны в Украине. Больше всего пострадали валюты Восточной Европы.

По мнению экспертов, на данный момент лучше покупать доллар, а не валюты развивающихся рынков, особенно это касается юаня и южноафриканского ранда. Они также обратили внимание на местные облигации Бразилии, Венгрии, Польши и Турции, но стратеги советуют ждать пика доллара в начале 2025 года.

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