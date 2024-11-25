Белоруску признали открытием года в Испании
- 25.11.2024, 18:55
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Девушка получила престижную музыкальную премию.
Живущая в Испании белоруска Руслана Панчишина после успешного участия в местной версии проекта «Фабрика звезд» получила престижную музыкальную премию, выпустила студийный альбом и начала концертный тур в его поддержку, пишет издание «Беларусь и мир».
Нашей соотечественнице 8 ноября вручили награду премии LOS40 Music Awards, которую 19-й раз провела крупнейшая в стране музыкальная радиостанция LOS40. Руслана выиграла в номинации «Лучший новый артист или группа в Испании».
Церемония награждения состоялась в Барселоне, в крытой многоцелевой арене Palau Sant Jordi. Ее транслировали, кроме самого радио LOS40, частный телеканал Divinity, цифровая платформа Originales por M+ и видеосервис YouTube.
Форум одновременно стал телемарафоном в поддержку жертв недавнего наводнения в Валенсии. Удалось собрать почти полмиллиона евро. На нем побывали многие звезды испанского и латиноамериканского шоу-бизнеса, в том числе Энрике Иглесиас.
Также у Русланы 15 ноября вышел первый альбом, который носит название Genesis, что в переводе значит «Зарождение». Он выпущен Universal Music Spain — подразделением крупнейшего в мире музыкального лейбла Universal Music Group.
В сборник входят 10 песен в стиле поп-рок. Среди них — Quien Soy («Кто я»), Amigos («Друзья»), Tengo Un Don («У меня есть дар»), La Cura («Исцеление»). Продюсировали диск такие артисты, как Пабло Русс, D3llano, Mango, Сантьяго Делучи, LaloGV.
В день выхода альбома начался и концертный тур молодой певицы по Испании в его поддержку. Он включает в себя 11 выступлений в залах — два в Мадриде, по одному в Гранаде, Севилье, Барселоне, Сарагосе, Овьедо, Виго, Тенерифе, Бильбао и Валенсии.
Интересно, что билеты на все указанные концерты, как сказано на сайте Русланы, были раскуплены в рекордные сроки, за пару часов после поступления в продажу. И теперь уже начата реализация билетов на концерты 2025 года.