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Белоруску признали открытием года в Испании

  • 25.11.2024, 18:55
  • 2,456
Белоруску признали открытием года в Испании
Руслана Панчишина

Девушка получила престижную музыкальную премию.

Живущая в Испании белоруска Руслана Панчишина после успешного участия в местной версии проекта «Фабрика звезд» получила престижную музыкальную премию, выпустила студийный альбом и начала концертный тур в его поддержку, пишет издание «Беларусь и мир».

Нашей соотечественнице 8 ноября вручили награду премии LOS40 Music Awards, которую 19-й раз провела крупнейшая в стране музыкальная радиостанция LOS40. Руслана выиграла в номинации «Лучший новый артист или группа в Испании».

Церемония награждения состоялась в Барселоне, в крытой многоцелевой арене Palau Sant Jordi. Ее транслировали, кроме самого радио LOS40, частный телеканал Divinity, цифровая платформа Originales por M+ и видеосервис YouTube.

Форум одновременно стал телемарафоном в поддержку жертв недавнего наводнения в Валенсии. Удалось собрать почти полмиллиона евро. На нем побывали многие звезды испанского и латиноамериканского шоу-бизнеса, в том числе Энрике Иглесиас.

Также у Русланы 15 ноября вышел первый альбом, который носит название Genesis, что в переводе значит «Зарождение». Он выпущен Universal Music Spain — подразделением крупнейшего в мире музыкального лейбла Universal Music Group.

В сборник входят 10 песен в стиле поп-рок. Среди них — Quien Soy («Кто я»), Amigos («Друзья»), Tengo Un Don («У меня есть дар»), La Cura («Исцеление»). Продюсировали диск такие артисты, как Пабло Русс, D3llano, Mango, Сантьяго Делучи, LaloGV.

В день выхода альбома начался и концертный тур молодой певицы по Испании в его поддержку. Он включает в себя 11 выступлений в залах — два в Мадриде, по одному в Гранаде, Севилье, Барселоне, Сарагосе, Овьедо, Виго, Тенерифе, Бильбао и Валенсии.

Интересно, что билеты на все указанные концерты, как сказано на сайте Русланы, были раскуплены в рекордные сроки, за пару часов после поступления в продажу. И теперь уже начата реализация билетов на концерты 2025 года.

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