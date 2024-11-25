«Поражает наглость людей» 2 25.11.2024, 19:17

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Молодая мать рассказала, как купила ношеный детский комбинезон и разочаровалась ценой и состоянием.

Белоруска рассказала в TikTok, как решила сэкономить и купила по объявлению бэушный детский комбинезон. И хотя женщина лично забирала вещь у продавщицы, она осталась разочарованной его состоянием. В комментариях многие пользователи писали, что из-за таких покупателей, как автор видео, они не хотят больше продавать ношеную, но в хорошем состоянии одежду, передает «Зеркало».

Женщина рассказала, что ее малышу нужно было покупать зимний комбинезон. Новый стоит около 160 рублей, это маме показалось дорого и она решила сэкономить и купить ношеный. На площадке «Куфар» она нашла однотонный бэушный комбинезон Lassie. Видимо, владелица не могла его продать, потому что цену на товар снизили с 100 до 85 рублей. Блогер сделала предложение продавщице, что купит вещь за 75 рублей. Продавщица согласилась.

Перед покупкой владелица товара предупредила покупательницу о том, что комбинезон с дефектом: в нем надорван капюшон, а также на фото показала, как это выглядит.

— Я посмотрела, немного посомневалась (ведь сумма немаленькая), но все равно согласилась. Когда я пришла забирать вещь, то увидела, что капюшон надорван даже больше, чем мне показывали. Я сказала, мол, извините, могу только 70 рублей заплатить, — рассказала тиктокер.

Продавщица согласилась на эту сумму, и сделка состоялась. Покупательница сразу отправилась в швейную мастерскую — хотела, чтобы комбинезон привели в порядок. Ремонт обошелся в 12 рублей.

Когда блогер принесла комбинезон домой, она тщательно его рассмотрела и обнаружила, что в нескольких местах вещь надорвана, торчали нитки.

— Просто поражает наглость людей, как продавать вещи в таком безобразном состоянии, еще и так дорого. К тому же комбинезон оказался китайской подделкой — Misha Lassie, а не настоящая Lassie, но тут виновата я — слепая, в очках, вот и не заметила.

Женщина решила, что больше не будет покупать бэушные вещи своему ребенку. Также она посмотрела цену нового комбинезона, аналог того, что она купила, выяснилось, что его продают за 120−140 рублей.

В комментариях под роликом многие пользователи возмущались претензиями блогера. Они считают, что детская вещь в нормальном состоянии, к тому же покупательница видела, что брала. Некоторые люди писали, что новые зимние вещи для детей можно купить в сетевых магазинах и маркетплейсах, но лучше всего это делать летом — в период скидок.

Вот некоторые отзывы зрителей:

«Покупать вещь б/у, видеть вещь воочию, но в итоге виноваты „недобросовестные“ продавцы. Смех, да и только».

«Меня всегда удивляют люди, которые покупают б/у вещи за небольшие деньги, а потом хотят, чтобы были как новые. Хотите хорошую новую вещь — идите в магазин».

«Это сейчас прикол? Покупать б/у вещь и ожидать состояние новой?»

«Проблема высосана из пальца! Сейчас в магазин заходишь — то нитки торчат, то строчки кривые, как будто слепой строчил. Выставьте его даже за 90 рублей (с учетом ремонта), его все равно купят».

«Столько дома хороших вещей от детей, но на „Куфаре“ не хочу продавать из-за таких вот покупателей. Видят, что покупают недорого, а потом куча возмущений. Покупайте новое и не дурите голову, вас никто не заставляет силой покупать».

«Люди вообще в курсе, что на том же Wildberries можно купить классный комбез за 130 рублей? О каких ценах вы говорите? Цены новых комбинезонов — 110−130 рублей. А 80 рублей за бэушку — это дорого, только если он в идеальном состоянии. Но этот комбез не тянет на 70 рублей, тем более это подделка. Я в прошлом году ребенку брала офигенный, фирменный новый комбинезон из Польши за 100 рублей. Каждый год меняю на другой, а прошлогодний продаю в состоянии как новый, но цену указываю максимум 65 рублей».

«Не расстраивайтесь, выглядит комбинезон неплохо. Конечно, этих денег он не стоит, рублей 25−30».

«Народ, 70 рублей для бэушки — это дорого».

«Можно было купить в „Детмире“ за 100 рублей. Я по акции „2 за 3“ купила зимнюю куртку, осеннюю куртку и зимние штаны, за все отдала 130 рублей».

«Тоже хотела на „Куфаре“ купить комбинезон для дочки, посмотрела на цены. В общем, еще добавь 30 рублей, и получится новая вещь. В итоге купила новый. Все понимаю, но ведь это б/у вещи, а цены как будто за новую».

«Экономить на зиму надо летом. Мы взяли новый комбинезон за 80 рублей, сейчас они по 250 рублей».

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