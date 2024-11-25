Известный египетский форвад «Ливерупля» Салах намерен покинуть клуб 25.11.2024, 19:30

Мохамед Салах

У победителя Лиги чемпионов и чемпионата Англии истекает контракт.

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что разочарован отсутствием предложений о продлении контракта и, вероятно, покинет команду предстоящим летом. Слова 32-летнего футболиста приводит The Athletic.

Контракт Салаха, который является самым высокооплачиваемым игроком команды, рассчитан до конца июня.

«Уже почти декабрь, а я пока не получил никаких предложений остаться в клубе. Я, вероятно, скорее уйду, чем останусь», — сказал Салах.

По его словам, он не собирается завершать карьеру и планирует играть в топ-чемпионате.

Египтянин отказался комментировать возможность перехода в саудовскую лигу. «Аль-Иттихад» в 2023 году предлагал «Ливерпулю» за Салаха £150 млн, но получил отказ.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года, он забил 223 гола в 367 матчах, выиграл с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и другие трофеи.

У других лидеров «Ливерпуля», Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда, также истекают контракты по окончании сезона.

С этого сезона команду возглавляет Арне Слот, «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии.

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