Известный египетский форвад «Ливерупля» Салах намерен покинуть клуб
- 25.11.2024, 19:30
У победителя Лиги чемпионов и чемпионата Англии истекает контракт.
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что разочарован отсутствием предложений о продлении контракта и, вероятно, покинет команду предстоящим летом. Слова 32-летнего футболиста приводит The Athletic.
Контракт Салаха, который является самым высокооплачиваемым игроком команды, рассчитан до конца июня.
«Уже почти декабрь, а я пока не получил никаких предложений остаться в клубе. Я, вероятно, скорее уйду, чем останусь», — сказал Салах.
По его словам, он не собирается завершать карьеру и планирует играть в топ-чемпионате.
Египтянин отказался комментировать возможность перехода в саудовскую лигу. «Аль-Иттихад» в 2023 году предлагал «Ливерпулю» за Салаха £150 млн, но получил отказ.
Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года, он забил 223 гола в 367 матчах, выиграл с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и другие трофеи.
У других лидеров «Ливерпуля», Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда, также истекают контракты по окончании сезона.
С этого сезона команду возглавляет Арне Слот, «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии.