Шольца выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии

Шольца выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии6
- 25.11.2024, 19:33
Выборы в Бундестаг запланированы на 23 февраля.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Олафа Шольца своим основным кандидатом на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах.
Об этом заявили главы СДПГ Саския Эскен и Ларс Клингбайль, сообщает Tagesschau.
Решение, принятое единогласно, будет утверждено на партийной конференции, которая пройдет 11 января.
По словам Клингбайля, выдвижение Шольца стало «направленным решением». Он также отметил отсутствие опыта работы в правительстве у кандидата от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, что, по мнению руководства СДПГ, дает Шольцу дополнительные преимущества.
Эскен подчеркнула, что Шольц обладает необходимыми качествами для руководства страной, благодаря своему «принципиальному и решительному» подходу. Она также анонсировала предстоящую «короткую, четкую и боевую» избирательную кампанию.
Последние недели в СДПГ сопровождались публичными дискуссиями о том, стоит ли заменить Шольца, чья популярность снизилась на фоне распада правящей коалиции, на более популярного министра обороны Бориса Писториуса. Однако в прошлый четверг Писториус заявил, что не намерен выдвигаться, тем самым открыв путь для единогласной поддержки Шольца.
На предстоящих выборах в Бундестаг, запланированных на 23 февраля, впервые будут представлены четыре кандидата на пост канцлера. Помимо Шольца, это Фридрих Мерц от ХДС, Роберт Хабек от партии «Зеленые» и Алиса Вайдель, чью кандидатуру руководство «Альтернативы для Германии» (AfD) официально утвердит 7 декабря.