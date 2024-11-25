Шольца выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии 6 25.11.2024, 19:33

Олаф Шольц

Выборы в Бундестаг запланированы на 23 февраля.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Олафа Шольца своим основным кандидатом на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах.

Об этом заявили главы СДПГ Саския Эскен и Ларс Клингбайль, сообщает Tagesschau.

Решение, принятое единогласно, будет утверждено на партийной конференции, которая пройдет 11 января.

По словам Клингбайля, выдвижение Шольца стало «направленным решением». Он также отметил отсутствие опыта работы в правительстве у кандидата от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, что, по мнению руководства СДПГ, дает Шольцу дополнительные преимущества.

Эскен подчеркнула, что Шольц обладает необходимыми качествами для руководства страной, благодаря своему «принципиальному и решительному» подходу. Она также анонсировала предстоящую «короткую, четкую и боевую» избирательную кампанию.

Последние недели в СДПГ сопровождались публичными дискуссиями о том, стоит ли заменить Шольца, чья популярность снизилась на фоне распада правящей коалиции, на более популярного министра обороны Бориса Писториуса. Однако в прошлый четверг Писториус заявил, что не намерен выдвигаться, тем самым открыв путь для единогласной поддержки Шольца.

На предстоящих выборах в Бундестаг, запланированных на 23 февраля, впервые будут представлены четыре кандидата на пост канцлера. Помимо Шольца, это Фридрих Мерц от ХДС, Роберт Хабек от партии «Зеленые» и Алиса Вайдель, чью кандидатуру руководство «Альтернативы для Германии» (AfD) официально утвердит 7 декабря.

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