В четырех домах Минска ввели карантин 25.11.2024, 19:51

1,484

Из-за бешенства животных.

Минская городская ветеринарная станция предупреждает ветклиники о случаях бешенства и установленном карантине в нескольких домах столицы. Такой информацией поделились читатели Tochka.by.

В письме от ветстанции говорится о четырех случаях бешенства, которые были выявлены в различных районах столицы с 6 по 16 ноября.

Лабораторно подтверждено заражение у кошек и одной летучей мыши. Животные не были привиты.

Сейчас установлен карантин в четырех домах Минска:

в Заводском районе по ул. Плеханова, 1, и Байкальской, 3

в Советском районе по ул. Леонида Беды, 45

в Московском районе по ул. Голубева, 14.

В ветстанции Московского района подтвердили случай заражения на своей территории. Там отметили, что жильцам соседних домов не о чем беспокоится. Главное средство профилактики – прививка от бешенства для питомца.

По данным Минской городской ветеринарной станции, в столице за этот год было зафиксировано 17 случаев бешенства: 3 – у лис, 5 – у летучих мышей, 5 – у домашних кошек, 1 – у собаки, по одному – у декоративной крысы, ежа и дикой куницы.

Профилактика бешенства

Для профилактики заражения бешенством в стране проводят иммунизацию восприимчивого поголовья сельскохозяйственных и домашних животных. А оральная вакцина применяется для диких плотоядных зверей.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам, физические, юридические лица, а также ИП не реже одного раза в год должны прививать принадлежащих им плотоядных животных, в том числе собак и кошек.

В Беларуси для профилактики бешенства используют антирабические вакцины.

Кроме того, Минсельхозпрод проводит иммунизацию диких плотоядных животных при помощи авиации. Для этого разбрасываются блистер-приманки с вакциной.

В частности, ведомство в 2024 году провело весеннюю кампанию по оральной иммунизации диких плотоядных животных. Было сброшено 1,377 млн доз таких вакцин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com