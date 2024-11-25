Bloomberg: Страны G7 планируют усилить давление на Китай 25.11.2024, 20:00

За поддержку России в войне.

Страны G7 планируют усилить давление на Китай из-за помощи России в войне против Украины. Также ожидается принятие новых санкций против «теневого флота» РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно предварительному проекту коммюнике, с которым ознакомилось издание, министры иностранных дел стран G7, которые встречаются в Италии в понедельник и вторник, как ожидается, пообещают «принять соответствующие меры, соответствующие нашим правовым системам, против субъектов в Китае и других третьих странах», поддерживающие «военную машину» России в Украине.

Также отмечается, что союзники Украины стремятся принять жесткие меры в отношении стран, помогающих военным усилиям России, особенно до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность в январе.

Формулировка по Китаю, если его примут, будет означать «эскалацию» по сравнению с предыдущей встречей министров иностранных дел в апреле, когда G7 призвала Китай «обеспечить», что он прекратит свою поддержку РФ с помощью «оружия двойного назначения».

Ожидается также, что союзники по G7 «продолжат оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей, металлов и других товаров путем эффективной имплементации существующих мер и последующих действий против «теневого флота».

Новые меры будут направлены на ограничение использования тайного флота танкеров, собранных Россией для обхода потолка цен и ограничений, направленных на способность страны-агрессора поставлять свою нефть рынку.

Bloomberg отмечает, что коммюнике часто изменяются до публикации окончательной версии, и в формулировку все еще могут быть внесены изменения.

Как сообщается, министры иностранных дел ЕС обсуждали этот вопрос на прошлой неделе, и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что помощь Китаю России «будет и должна иметь последствия».

Последние разговоры о роли Китая состоялись после того, как в июле сообщалось, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, развернутую в Украине. «Это вызывало опасение, что Пекин может приблизиться к оказанию летальной помощи, против чего предостерегали западные официальные лица», - указало издание.

Другая глава проекта коммюнике, как сообщается, «осуждает расторжение Северной Кореей своих солдат в Украине» и призывает к деэскалации на Ближнем Востоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com