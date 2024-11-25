Жители Минска устроили жаркие споры о том, какой район столицы самый лучший 25.11.2024, 20:05

Видео.

Агент по недвижимости составил список районов и попросил случайного прохожего по принципу «баттлов» оставлять только одного победителя. Триумфатор битвы «спальников» вызвал жаркие споры в TikTok, пишет CityDog.

По мнению прохожего, с которым беседовал тиктокер, «Минск Мир» лучше Серебрянки и Чижовки. Однако Малиновка оказалась лучше «Минск Мира» и прошла дальше, победив Каменную Горку, Шабаны и Курасовщину.

В финал баттла вышел Лебяжий, который, по мнению парня, лучше Малиновки, района вокзала и даже Лошицы с Зеленым Лугом.

Как итог, круче всех районов, по мнению белоруса, оказался Лебяжий. Но его выбор понравился далеко не всем.

В комментариях под видео в TikTok пользователи разошлись во мнениях. Одна девушка написала, что «как слышу „Минск Мир“, сразу рвотный рефлекс срабатывает». Есть мнение, что «только Зеленый Луг» можно считать лучшим районом. «А Уручье где? Мне кажется, один из лучших районов», — считает другой комментатор. Также было мнение, что «в Малиновке вода отвратительная».

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