Зеленский провел Ставку
- 25.11.2024, 20:06
Что обсуждали.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Темой было возобновление инфраструктуры Украины после атаки 17 ноября.
Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.
По словам Зеленского, на Ставке он заслушал доклад от представителей Министерства энергетики, «Нефтегаза» и всех ключевых участников отрасли.
«Говорили о ходе восстановления после российских обстрелов 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов», - рассказал Зеленский.
Он также рассказал, что обсуждался вопрос газовой инфраструктуры и генерации – атомной, гидро- и тепловой. Был обсужден вопрос, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии в Украину.
«Был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба. Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы», - написал Зеленский.
Президент Украины отметил, что на Ставке был также доклад Министерства обороны относительно контрактирования и авансирования для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов.