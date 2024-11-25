Зеленский провел Ставку 25.11.2024, 20:06

Владимир Зеленский

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Темой было возобновление инфраструктуры Украины после атаки 17 ноября.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.

По словам Зеленского, на Ставке он заслушал доклад от представителей Министерства энергетики, «Нефтегаза» и всех ключевых участников отрасли.

«Говорили о ходе восстановления после российских обстрелов 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов», - рассказал Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждался вопрос газовой инфраструктуры и генерации – атомной, гидро- и тепловой. Был обсужден вопрос, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии в Украину.

«Был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба. Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы», - написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что на Ставке был также доклад Министерства обороны относительно контрактирования и авансирования для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов.

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