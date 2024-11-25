Часть «Орешника», о котором говорил Путин, может быть белорусской 1 25.11.2024, 20:30

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Что известно.

В четверг, 21 ноября, Россия нанесла удар по украинскому Днепру новейшим, неизвестным прежде оружием. Владимир Путин назвал эту разработку «Орешником», Главное управление разведки Украины предположило, что это ракета из состава ракетного комплекса «Кедр», «Орешник» — это «всего-навсего шифр». В украинских медиа это загадочное оружие уже окрестили «Кедровым Орешником». По данным «Зеркала», у него может быть белорусский след.

Кто стоит за «Кедровым Орешником»? Официальной информации об этом с российской стороны пока нет. ГУР Украины назвало шесть российских предприятий, которые были привлечены к разработке мобильного ракетного комплекса «Кедр». В их числе — Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», который находится в Волгограде.

Как рассказал «Зеркалу» представитель «Сообщества железнодорожников Беларуси», это предприятие совсем недавно получало шасси от белорусского производителя — Минского завода колесных тягачей. По их данным, за девять месяцев 2024 года МЗКТ отправил на предприятие «Титан-Баррикады» 36 вагонов. В их числе — 27 платформ и девять крытых вагонов.

— Наши данные позволяют с большой долей вероятности предположить конкретную модель шасси, которая перевозилась в этих вагонах, — МЗКТ-79221, — говорит представитель сообщества.

Из информации «Сообщества железнодорожников Беларуси» следует, что в этот же период МЗКТ поставлял шасси и на другие предприятия российского оборонного комплекса. Вот несколько примеров:

НПО «Алмаз» (производит ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500) — 12 вагонов;

ИЭМЗ «Купол» (производит ЗРК «Тор-М2Э») — 8 вагонов;

«Обуховский завод» (производит командные пункты для РВСН) — 31 вагон;

«НЗ 70-летия Победы» (производит ЗРК С-400) — 13 вагонов.

Напомним, продукция МЗКТ является шасси для множества видов российского оружия. В 2018 году в российских войсках использовались более 60 образцов вооружений, установленных на шасси и тягачах этого белорусского завода. Включая РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Тополь» и «Тополь-М», ЗРК «Печора», колесные средства ЗРК «Бук-М2».

Именно на шасси из Беларуси стоят пусковые установки и ТЗМ комплекса «Искандер-М», всевысотного обнаружителя ЗРК С-300, С-400 «Триумф» и пусковые установки С-300ПМУ-2, С-400. А также береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион», «Берег», «Рубеж» и «Калибр».

Минский завод находится под санкциями Евросоюза с декабря 2020 года. Позднее к ограничениям в отношении завода и его руководителей присоединились Швейцария, США, Австралия, Япония, Украина и несколько других стран.

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