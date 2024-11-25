Умер известный пинский активист Григорий Бурван 2 25.11.2024, 20:38

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Григорий Бурван

Ему было 84 года.

В ночь с 23 на 24 ноября в Пинске скончался известный в городе педагог и общественно-политический активист Григорий Семенович Бурван, сообщает телеграм-канал Белорусской социал-демократической партии. Ему было 84 года.

Григорий Бурван много лет работал педагогом, был директором школы.

Кроме того, он активно участвовал в общественно-политической жизни. Бурван был членом Белорусской социал-демократической партии («Грамада») с первого года ее существования. Также он был одним из организаторов независимого профсоюзного движения в Пинске.

16 августа 2020 года он выступил на площади Ленина в Пинске перед несколькими сотнями горожан, которые протестовали против фальсификации выборов и насилия со стороны правоохранительных органов. За это его через месяц судили, но раскаяться в сказанном на площади 80-летний пенсионер отказался.

«Я узнал, что будет митинг в городе. Думаю, пойду и я, погляжу на людей, себя покажу. Пошел, посмотрел, послушал, что люди говорят. Нормальные люди, глаза нормальные, ни одного наркомана я там не увидел, никто там никому ничего не дает. Люди выступают, плачут. Среди присутствующих на митинге много моих учеников. Подходят, здороваются, руки жмут. Я послушал, что они говорят, и решил высказаться насчет того, что происходит со мной и с теми, кто был на площади. Попросил микрофон и выступил. Сошел с трибуны. Мои ученики подходят ко мне, руку жмут, обнимают. Аплодисменты были. А я думаю, а что я такого существенного сказал? Кажется, ничего существенного, просто высказал свое мнение. Но после того, как люди стали подходить, обнимать, значит, что-то я существенное сказал, чем-то я тронул душу людей…», — говорил он в суде.

Суд тогда признал Григория Бурвана виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП — «участие в несогласованном массовом мероприятии», а поскольку времена были относительно спокойные, то только вынес ему предупреждение.

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