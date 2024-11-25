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Гуцериев подтвердил национализацию в Беларуси «Славкалия»

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  • 25.11.2024, 20:43
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Гуцериев подтвердил национализацию в Беларуси «Славкалия»
Михаил Гуцериев

«Друг» Лукашенко также рассказал о «зависании» своего полмиллиарда долларов.

В интервью изданию Forbes Talk российский миллиардер Михаил Гуцериев подтвердил национализацию в Беларуси компании «Славкалий», в проект которой он был существенно заангажирован. А также пожаловался, что потраченные на строительство $500 млн ему пока еще не вернули.

«После американских санкций на калий, на «Славкалий» я был вынужден его как бы покинуть, полностью остановить строительство. Все финансовые средства, которые мы инвестировали, там наша доля — полмиллиарда долларов. Все это застыло, когда это возвратится, неизвестно», — заявил Гуцериев.

«Славкалий» реализовал инвестиционный проект по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, в который группа Гуцериева «Сафмар» вложила $500 млн. В проекте также участвовал Государственный банк развития Китая, вложения, по словам Гуцериева, составили $1 млрд.

«А потом были американские санкции, непосредственно на калийное производство Беларуси. И само это белорусское предприятие, поэтому китайцы отказались финансирование дальше продолжать. Мы также остановили, и все это так застыло», — рассказал Гуцериев.

На вопрос, какой статус у проекта теперь, бизнесмен ответил, что «это уходит все белорусскому государству».

Кто будет далее развивать проект и как, Гуцериев ответить не смог:

«Мне это уже неинтересно. Я потерял интерес к этому проекту. Мы пробурили две шахты, одну 800, одну 600 метров. Мы сделали там трехкилометровые туннели. Мы практически дошли до 70% решения проблемы. Мы построили горно-обогатительный комбинат, построили ГОК. Мы уже даже мебель закупили в административные здания. Должны были достроить в этом году».

Что касается вложенных денег, то вопрос их возврата «это вопрос переговоров. Пока никаких денег я не получил назад. И все, мои деньги как бы повисли, их нет. Бывает такое, ничего страшного».

Гуцериева включили в санкционный список Евросоюза в связи с ситуацией в Беларуси. В официальном документе ЕС утверждалось, что миллиардер — «давний друг» Александра Лукашенко, что позволило ему «накапливать значительный капитал и влияние среди политической элиты Беларуси». ЕС также заявил, что Гуцериев «поддерживал Лукашенко в спорах с Россией по поставкам нефти».

В 2021 году Гуцериев после введения относительно него санкций передал своему брату Саит-Саламу контроль над акциями «Славкалия» — британской GCM Global Energy.

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