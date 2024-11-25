закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники уничтожили РСЗО БМ-21 «Град», две пушки и две гаубицы на Краматорском направлении

1
  • 25.11.2024, 20:54
Украинские пограничники уничтожили РСЗО БМ-21 «Град», две пушки и две гаубицы на Краматорском направлении

Видео.

Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» продолжают уничтожать врага на Краматорском направлении.

Воины уничтожили две вражеские самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С», РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы. Также сожгли два грузовика, автомобиль, укрытие оккупантов и 3 склада боекомплекта.

Об этом сообщили пограничники в телеграмм-канале Государственной пограничной службы Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов