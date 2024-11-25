Украинские пограничники уничтожили РСЗО БМ-21 «Град», две пушки и две гаубицы на Краматорском направлении 1 25.11.2024, 20:54

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Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» продолжают уничтожать врага на Краматорском направлении.

Воины уничтожили две вражеские самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С», РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы. Также сожгли два грузовика, автомобиль, укрытие оккупантов и 3 склада боекомплекта.

Об этом сообщили пограничники в телеграмм-канале Государственной пограничной службы Украины.

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