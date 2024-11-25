Зимние каникулы у школьников начнутся не с понедельника

Зимние каникулы у школьников начнутся не с понедельника1
- 25.11.2024, 21:07
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Но отдыхать дети все равно будут две недели.
Белорусские школьники в 2024/2025 учебном году на зимние каникулы уйдут с середины недели, заметил 1prof.by.
Вторая четверть в школах и гимназиях традиционно считается самой маленькой – лишь шесть с половиной недель.
Родители помнят, что началась она не очень удобно – в понедельник, 4 ноября, а уже в четверг все ушли на длинные выходные.
В этот раз четверть окончится на католическое Рождество. Первый день каникул – 25 декабря 2024 года.
Завершится отдых также вместе с праздником, но уже православным. Сразу после него, 8 января 2025-го, школьники вернутся за свои парты на самую длинную в году четверть. Но не все.
Напомним, что для учеников первых-вторых и третьих (для деток с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) классов новую четверть разобьют надвое дополнительными зимними каникулами.
Малыши также будут отдыхать с 17 по 23 февраля 2025-го.