Казахстан решил в 13 раз увеличить экспорт нефти в обход России 25.11.2024, 21:12

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Доля РФ, через которую сейчас идет более 80% нефтяного экспорта Казахстана, заметно сократится.

Казахстан еще в прошлом году поставил цель увеличить долю зарубежных поставок, осуществляемых без российской помощи. Теперь министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что объем такого экспорта должен вырасти в 13 раз.

Как сказал Саткалиев в парламенте, годовой экспорт по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан» может вырасти до 20 млн тонн с нынешних 1,5 млн тонн, передает Reuters. Страна планирует наращивать добычу, и есть заинтересованность в постепенном увеличении объема поставок казахстанской нефти «как с нашей стороны, так и у азербайджанских партнеров», сказал министр.

В результате реализации таких планов доля России, через которую сейчас идет более 80% нефтяного экспорта Казахстана, заметно сократится. В этом году в Новороссийск по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будет прокачано, по словам Саткалиева, 55,4 млн тонн, а еще 8,6 млн – по маршруту «Атырау – Самара». И есть если сейчас Казахстан отправляет танкерами по Каспийскому морю в Баку 1/43 от совокупного объема поставок через Россию, то в случае реализации заявленных планов это будет уже немногим менее 1/3 от показателя текущего года.

Правда, Казахстан также намерен наращивать добычу нефти, то есть частично экспорт будет увеличиваться за счет нее. В 2026 г. планируется производить около 100 млн тонн против 88,4 млн в этом году, сказал Саткалиев. Со следующего года начнется добыча на новой части месторождения «Тенгиз» (проект расширения добычи реализовывался почти 10 лет). Компания Chevron, владеющая 50% оператора месторождения «Тенгизшевройл», сообщила, что с середины 2025 г. может производить на расширенной части около 260 000 баррелей в сутки.

Дополнительный объем добычи может казаться небольшим, но он составляет около четверти от ожидаемого мирового роста спроса на нефть, отмечает колумнист Bloomberg по энергетике Хавьер Блас. В совокупности объем добычи Казахстана может в следующем году достигнуть рекордного показателя, превысив 2 млн баррелей в сутки.

Правда, Казахстан входит в ОПЕК+, являясь партнером картеля, и должен соблюдать квоты. ОПЕК+ еще в июне подготовил план по постепенному увеличению квот, и в Казахстане надеялись, что его доля поставок к 2025 г. вырастет. Однако на мировом рынке складывается избыток нефти, и ОПЕК+ отложил увеличение до января. Дальнейшее продление ограничений сильно ударит по планам Казахстана, и он может пойти по пути ОАЭ и Ирака, которые в последние годы нарушали квоты, пишет Блас: ОАЭ даже смогли добиться их увеличения, а Ангола, также требовавшая разрешить ей увеличить добычу, покинула картель.

Саткалиев не назвал конкретных сроков реализации планов по наращиванию экспорта через «Баку-Джейхан». Но еще в августе 2023 г. тогдашний министр энергетики Ерлан Аккенженов говорил, что Казахстан начал закупать танкеры для перевозки нефти по Каспийскому и Черному морям с целью снизить зависимость от КТК. К тому моменту с начала 2023 г. в Баку было доставлено всего 300 000 тонн нефти.

Решение снизить зависимость от КТК было связано в том числе с тем, что в 2022 г. суд в Новороссийске приостанавливал его работу якобы из-за экологических нарушений. Власти Казахстана не поддержали российской вторжение в Украину, отказались признавать «ДНР» и «ЛНР» и начали общественное обсуждение реализации западных санкций, запрещающих поставку некоторых товаров в Россию.

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