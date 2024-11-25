Белорусский врач рассказал, что вызывает аллергию осенью и зимой

Белорусский врач рассказал, что вызывает аллергию осенью и зимой2
- 25.11.2024, 21:21
Для некоторых людей сыр с плесенью – вовсе не деликатес.
Почему и в холодную пору года у некоторых людей обостряется аллергия, рассказал БелТА заведующий аллергологическим отделением 4-й детской больницы Минска Дмитрий Буза.
В первую тройку наиболее распространенных аллергенов входят пылевые клещи, пыльца и шерсть животных. А вот на четвертом месте оказались плесневые грибы.
Наружная, внутренняя и даже сырная плесень
На открытом воздухе высокая концентрация спор плесени приходится на ноябрь из-за опавших листьев. Именно из-за этого некоторым осенние прогулки приносят дискомфорт.
Симптоматика у аллергии на плесень такая же, как и у реакции на пыльцу. Это чихание, насморк, кашель.
«Аллергеном может быть и «внутренняя» плесень... Скопление плесневых грибов проявляется черными углами, полосами на швах между плитками в ванной, потолке или мебели, пятнами на полу и стенах, цветными разводами на почве комнатных растений», – объясняет врач.
С такими аллергенами человек контактирует круглогодично. Но наиболее высокая концентрация плесени приходится также на осенне-зимний период. Все из-за плохой вентиляции помещений.
Аллергическая реакция также могут вызвать сыр с плесенью, квашеная капуста, квас, дрожжевое тесто.
С первого года жизни
Аллергия на плесень может проявиться с первого года жизни.
«Обострение провоцирует обычно сочетание нескольких факторов. Например, человек попадает в помещение или среду с высокой концентрацией плесени и параллельно переносит инфекцию – она оголяет слизистые, которые становятся более восприимчивыми к аллергену», – отмечает Буза.
Аллергию на плесень выявляют по анализу крови.
Плесень в ванной
Черная плесень в ванной может вызвать не только аллергию. По словам Дмитрия Бузы, плесневый грибок – патогенный микроорганизм, который провоцирует поражение дыхательных путей.
Особенно это опасно для людей с ослабленным иммунитетом.