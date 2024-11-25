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Белорусский врач рассказал, что вызывает аллергию осенью и зимой

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  • 25.11.2024, 21:21
Белорусский врач рассказал, что вызывает аллергию осенью и зимой

Для некоторых людей сыр с плесенью – вовсе не деликатес.

Почему и в холодную пору года у некоторых людей обостряется аллергия, рассказал БелТА заведующий аллергологическим отделением 4-й детской больницы Минска Дмитрий Буза.

В первую тройку наиболее распространенных аллергенов входят пылевые клещи, пыльца и шерсть животных. А вот на четвертом месте оказались плесневые грибы.

Наружная, внутренняя и даже сырная плесень

На открытом воздухе высокая концентрация спор плесени приходится на ноябрь из-за опавших листьев. Именно из-за этого некоторым осенние прогулки приносят дискомфорт.

Симптоматика у аллергии на плесень такая же, как и у реакции на пыльцу. Это чихание, насморк, кашель.

«Аллергеном может быть и «внутренняя» плесень... Скопление плесневых грибов проявляется черными углами, полосами на швах между плитками в ванной, потолке или мебели, пятнами на полу и стенах, цветными разводами на почве комнатных растений», – объясняет врач.

С такими аллергенами человек контактирует круглогодично. Но наиболее высокая концентрация плесени приходится также на осенне-зимний период. Все из-за плохой вентиляции помещений.

Аллергическая реакция также могут вызвать сыр с плесенью, квашеная капуста, квас, дрожжевое тесто.

С первого года жизни

Аллергия на плесень может проявиться с первого года жизни.

«Обострение провоцирует обычно сочетание нескольких факторов. Например, человек попадает в помещение или среду с высокой концентрацией плесени и параллельно переносит инфекцию – она оголяет слизистые, которые становятся более восприимчивыми к аллергену», – отмечает Буза.

Аллергию на плесень выявляют по анализу крови.

Плесень в ванной

Черная плесень в ванной может вызвать не только аллергию. По словам Дмитрия Бузы, плесневый грибок – патогенный микроорганизм, который провоцирует поражение дыхательных путей.

Особенно это опасно для людей с ослабленным иммунитетом.

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