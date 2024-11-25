В Минске показали, как будут выглядеть главные новогодние локации города 25.11.2024, 21:40

Центр и районные площадки столицы украсят 27 нарядных новогодних елок.

В этом году центр и районные площадки Минска украсят 27 нарядных новогодних елок. Как будут выглядеть локации, госагентству «Минск-Новости» рассказали на предприятии «Минскреклама».

Главная елка страны на Октябрьской площади будет в красно-золотом декоре и с украшением в виде пикселей. У подножия появится усадьба Деда Мороза и Снегурочки.

Такую же цветовую гамму выбрали и для праздничного дерева на площади Независимости.

— В этих цветах будут как игрушки, так и совершенно новые украшения ручной работы — фантазийные звезды с ленточным шлейфом, которые украсят пушистые еловые лапы. Отдельным украшением станет ограждение у самого основания — стилизованный домик, который сам по себе является эффектной фотозоной, — сообщила начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова.

Тут же, на площади Независимости, построят две арки, обрамленные еловыми ветвями и разноцветными шарами, и поставят объемные фигуры в виде подарков высотой более 2 метров.

Новогоднее дерево у Белгосцирка украсят шары и фрезерованные игрушки — снежинки всех форм и размеров. Новым решением подсветки станут четыре яркие каркасные елочки с эффектом бесконечного зеркала.

Бесконечное зеркало применили и в украшении площади Государственного флага. Только тут оно использовано в разноцветных габаритных шарах.

Елка возле Белгосфилармонии будет в золотых оттенках с синими и глянцево-зелеными игрушками. Здесь же разместятся две новые световые фотозоны.

Елку на Комаровском рынке дополнят две световые тумбы желаний, каждая высотой в 2,5 метра.

У Минского государственного дворца детей и молодежи на Старовиленском тракте — не только елка, но и фотозона с паровозиком.

А на фасаде ратуши разместятся стилизованные часы, чьи стрелки застыли «за 5 минут до Нового года». Дополнением станут стеклянные пилларсы с новогодним декором внутри.

На площадке у Дворца спорта появятся световой шатер и «Калейдоскоп желаний». Графическая концепция решена в оттенках синего, серебряного и розового цветов.

Кроме того, в этом году опоры освещения главных транспортных магистралей столицы украсят новые каркасные золотые елочки.

Заводской район:

Заводской район:

«Чижовка-Арена», Ташкентская, 19;

универмаг «Беларусь», ул. Жилуновича, 4.

Ленинский район:

Минский городской дворец культуры, ул. Маяковского, 129;

площадка возле кинотеатра «Салют».

Московский район:

пл. Независимости;

парк имени М. Павлова;

ул. Н. Орды;

сквер «Полянка».

Октябрьский район:

жилой район Сокол;

ул. Асаналиева.

Партизанский район:

Центральный детский парк имени М. Горького;

Беларусский государственный цирк, пр. Независимости, 32;

ул. Столетова, 1.

Первомайский район:

сквер на ул. Калиновского;

площадка перед Национальной библиотекой Беларуси, пр. Независимости, 116;

ул. Руссиянова,

Советский район:

площадка перед Комаровским рынком, ул. В. Хоружей, 8;

Беларусская государственная филармония, пр. Независимости,

Фрунзенский район:

Ледовый дворец, ул. Притыцкого, 27;

ул. Лобанка, 94;

парк имени Уго Чавеса.

Центральный район:

Октябрьская площадь;

площадь Государственного флага Республики Беларусь;

площадка у Дворца спорта, пр. Победителей, 4;

«Минск-Арена», пр. Победителей, 111;

Дворец художественной гимнастики, пр. Победителей, 112;

Минский государственный дворец детей и молодежи, Старовиленский тракт, 41.

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