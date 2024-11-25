В Минске показали, как будут выглядеть главные новогодние локации города
- 25.11.2024, 21:40
Центр и районные площадки столицы украсят 27 нарядных новогодних елок.
В этом году центр и районные площадки Минска украсят 27 нарядных новогодних елок. Как будут выглядеть локации, госагентству «Минск-Новости» рассказали на предприятии «Минскреклама».
Главная елка страны на Октябрьской площади будет в красно-золотом декоре и с украшением в виде пикселей. У подножия появится усадьба Деда Мороза и Снегурочки.
Такую же цветовую гамму выбрали и для праздничного дерева на площади Независимости.
— В этих цветах будут как игрушки, так и совершенно новые украшения ручной работы — фантазийные звезды с ленточным шлейфом, которые украсят пушистые еловые лапы. Отдельным украшением станет ограждение у самого основания — стилизованный домик, который сам по себе является эффектной фотозоной, — сообщила начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова.
Тут же, на площади Независимости, построят две арки, обрамленные еловыми ветвями и разноцветными шарами, и поставят объемные фигуры в виде подарков высотой более 2 метров.
Новогоднее дерево у Белгосцирка украсят шары и фрезерованные игрушки — снежинки всех форм и размеров. Новым решением подсветки станут четыре яркие каркасные елочки с эффектом бесконечного зеркала.
Бесконечное зеркало применили и в украшении площади Государственного флага. Только тут оно использовано в разноцветных габаритных шарах.
Елка возле Белгосфилармонии будет в золотых оттенках с синими и глянцево-зелеными игрушками. Здесь же разместятся две новые световые фотозоны.
Елку на Комаровском рынке дополнят две световые тумбы желаний, каждая высотой в 2,5 метра.
У Минского государственного дворца детей и молодежи на Старовиленском тракте — не только елка, но и фотозона с паровозиком.
А на фасаде ратуши разместятся стилизованные часы, чьи стрелки застыли «за 5 минут до Нового года». Дополнением станут стеклянные пилларсы с новогодним декором внутри.
На площадке у Дворца спорта появятся световой шатер и «Калейдоскоп желаний». Графическая концепция решена в оттенках синего, серебряного и розового цветов.
Кроме того, в этом году опоры освещения главных транспортных магистралей столицы украсят новые каркасные золотые елочки.
Заводской район:
Заводской район:
«Чижовка-Арена», Ташкентская, 19;
универмаг «Беларусь», ул. Жилуновича, 4.
Ленинский район:
Минский городской дворец культуры, ул. Маяковского, 129;
площадка возле кинотеатра «Салют».
Московский район:
пл. Независимости;
парк имени М. Павлова;
ул. Н. Орды;
сквер «Полянка».
Октябрьский район:
жилой район Сокол;
ул. Асаналиева.
Партизанский район:
Центральный детский парк имени М. Горького;
Беларусский государственный цирк, пр. Независимости, 32;
ул. Столетова, 1.
Первомайский район:
сквер на ул. Калиновского;
площадка перед Национальной библиотекой Беларуси, пр. Независимости, 116;
ул. Руссиянова,
Советский район:
площадка перед Комаровским рынком, ул. В. Хоружей, 8;
Беларусская государственная филармония, пр. Независимости,
Фрунзенский район:
Ледовый дворец, ул. Притыцкого, 27;
ул. Лобанка, 94;
парк имени Уго Чавеса.
Центральный район:
Октябрьская площадь;
площадь Государственного флага Республики Беларусь;
площадка у Дворца спорта, пр. Победителей, 4;
«Минск-Арена», пр. Победителей, 111;
Дворец художественной гимнастики, пр. Победителей, 112;
Минский государственный дворец детей и молодежи, Старовиленский тракт, 41.