Россияне начали пить китайское пиво с рисом и водорослями 1 25.11.2024, 21:45

При этом экспорт российского пива в КНР снизился на 20%.

Китай почти в два раза увеличил экспорт пива в Россию: за первые десять месяцев 2024 года поставки в денежном выражении составили $25,5 млн, сообщили «Коммерсанту» в Государственном таможенном управлении КНР.

В августе 2024 года месячные объемы поставок китайского пива в Россию достигли рекорда с момента начала ведения статистики в 2015 году. В сентябре Россия поднялась на третье место среди крупнейших импортеров китайского пива.

По словам независимого эксперта пивного рынка Олега Старухина, несмотря на рост интереса потребителей, повышенного спроса на китайское пиво не наблюдается.

«Специфика китайского пива в том, что оно довольно легкое и бывают всякие интересные добавки: рис, водоросли, разные травы и так далее. Это не в самых распространенных сортах, но бывает. Оно в среднем 3,5–4 градуса, то есть полегче обычного. Судя по всему, пользоваться спросом в России оно начало скорее как некая экзотика. Народ покупает его даже по 250 рублей за бутылку, люди тратятся на это», — рассказал он.

При этом экспорт российского пива в КНР снизился на 20%, до $13,6 млн, несмотря на то, что ранее российский Минсельхоз называл Китай одним из перспективных рынков для поставок российского пива.

По оценкам ведомственного центра «Агроэкспорт», в 2026 году поставки российского пива в Китай могут превысить 46 тыс. тонн, однако на фоне жесткого регулирования отрасли эти планы будет трудно реализовать, отмечает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

«У Китая достаточно большое производство, поэтому они захватывают рынок соседних стран. Мы тоже так действуем: „Балтика“ собирается делать экспансию на рынок Китая и Юго-Восточной Азии. Это нормальный процесс. Правда, на рынке нашего пива наблюдается увеличение административной нагрузки, и это очень негативно сказывается на развитии», — пояснил он.

В начале сентября сообщалось, что российская компания «Востокбиртрейд» получила разрешение на ввоз в Россию пива, изготовленного в Северной Корее. В Россию будут ввозить светлое фильтрованное пиво XINBALU 1999 и «Станция Харбин». Согласно декларации, производителем является компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, зарегистрированная в КНДР. Декларация серийная, что позволяет завозить продукцию неоднократно.

До этого издание отмечало, что российские компании-импортеры получили разрешения на ввоз пива из Вьетнама. Компания «Тайрос» из Подмосковья получила декларации соответствия на пиво Tiger, а приморская фирма «Сэйфко» — на бренды Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333 и Bia Lac Viet. Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что ранее вьетнамское пиво уже поступало в Россию, но поставки были незначительными.

В августе «Коммерсанту» стало известно, что Минфин РФ предложил увеличить пошлины на пиво из «недружественных стран» с текущих €0,1 до €1 за литр до конца 2024 года и до €1,5 за литр в 2025 году. С такой инициативой выступил холдинг «Объединенные пивоварни», созданный на базе российского подразделения Heineken и выпускающий бренды «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис» и «Охота».

В случае введения пошлины существует риск того, что Германия и Чехия, которые являются основными поставщиками пива в Россию, ограничат поставки хмеля российским производителям, заявил гендиректор импортера алкоголя SVAM Group Михаил Юсим. По данным АКОРТ, свыше 80% хмеля, используемого в производстве российского пива, импортируется из «недружественных» стран.

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