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Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ бить ракетами ATACMS по РФ

  • 25.11.2024, 21:48
Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ бить ракетами ATACMS по РФ

США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.

Белый дом официально подтвердил разрешение ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Это решение стало важным шагом в поддержке Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х старшего военного репортера Business Inside Джейка Эпштейна.

«Они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас, понятно, что это происходит в Курске и вокруг него», - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.

«Мы изменили установки и дали им указания, что они могут использовать их для поражения именно этих типов целей», - подытожил советник Белого дома.

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