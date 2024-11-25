Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ бить ракетами ATACMS по РФ 25.11.2024, 21:48

США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.

Белый дом официально подтвердил разрешение ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Это решение стало важным шагом в поддержке Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х старшего военного репортера Business Inside Джейка Эпштейна.

«Они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас, понятно, что это происходит в Курске и вокруг него», - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.

«Мы изменили установки и дали им указания, что они могут использовать их для поражения именно этих типов целей», - подытожил советник Белого дома.

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