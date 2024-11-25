В Минске огласили приговор основателю медцентра «Новое зрение» 25.11.2024, 21:53

Олег Ковригин

Его судили заочно.

В Минске 25 ноября огласили заочный приговор основателю медцентра «Новое зрение» Олегу Ковригину, который обвинялся по ряду статей Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

— Ковригин признан виновным в организации и руководстве уклонением от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в особо крупном размере, а также в организации и руководстве уклонением от уплаты страховых взносов в особо крупном размере, — прокомментировала государственный обвинитель Татьяна Гракун.

Речь идет о выплате заработной платы якобы без ее отражения в бухгалтерском и налоговом учете, так называемой зарплате в конверте.

— Также Ковригин признан виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, содействии экстремистской деятельности, в том числе повторно, разжигании социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, дискредитации Республики Беларусь, призывам к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны и других деяниях, — рассказала Татьяна Гракун.

По совокупности суд назначил Ковригину 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Его также обязали выплатить 10 тысяч базовых величин (400 тысяч рублей) штрафа. По приговору суда обвиняемого лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на пять лет.

Кроме того, с Ковригина в доход государства взыскали свыше 3 млн рублей «в счет возмещения ущерба, причиненного неуплатой налога на прибыль», сообщила Татьяна Гракун.

Главный бухгалтер медцентра признана виновной якобы в уклонении от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и в уклонении от уплаты страховых взносов в особо крупном размере. Заместители директора и главная медицинская сестра предприятия — в пособничестве данным преступлениям. По совокупности совершенных преступлений им назначено от 3 лет 3 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения данного наказания на 3 года.

Им также назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 600 до 1 тысячи базовых величин (от 24 тысяч до 40 тысяч рублей). Главный бухгалтер предприятия лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также с совершением юридически значимых действий на 5 лет.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что суд над Олегом Ковригиным проходил заочно, так как он находится за границей.

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