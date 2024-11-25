закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

7
  • 25.11.2024, 22:06
  • 1,516
Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

Сегодня минчане победили борисовский БАТЭ.

25 ноября минское «Динамо» обыграло БАТЭ (1:0) и досрочно стало чемпионом Беларуси.

Команда набрала 67 очков после 28 матчей и стала недосягаема для гродненского «Немана» (62 очка после 29 матчей), который занимает второе место. У «Торпедо-БелАЗ» 56 очков после 28 игр. Во вторник жодинцы встречаются с «Шахтером».

Минские динамовцы побеждают в национальном футбольном первенстве второй год подряд.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов