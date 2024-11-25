Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу7
- 25.11.2024, 22:06
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Сегодня минчане победили борисовский БАТЭ.
25 ноября минское «Динамо» обыграло БАТЭ (1:0) и досрочно стало чемпионом Беларуси.
Команда набрала 67 очков после 28 матчей и стала недосягаема для гродненского «Немана» (62 очка после 29 матчей), который занимает второе место. У «Торпедо-БелАЗ» 56 очков после 28 игр. Во вторник жодинцы встречаются с «Шахтером».
Минские динамовцы побеждают в национальном футбольном первенстве второй год подряд.