Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу 7 25.11.2024, 22:06

1,516

Сегодня минчане победили борисовский БАТЭ.

25 ноября минское «Динамо» обыграло БАТЭ (1:0) и досрочно стало чемпионом Беларуси.

Команда набрала 67 очков после 28 матчей и стала недосягаема для гродненского «Немана» (62 очка после 29 матчей), который занимает второе место. У «Торпедо-БелАЗ» 56 очков после 28 игр. Во вторник жодинцы встречаются с «Шахтером».

Минские динамовцы побеждают в национальном футбольном первенстве второй год подряд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com