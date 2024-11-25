СМИ: Главу ГУР Украины Буданова могут отправить в отставку

СМИ: Главу ГУР Украины Буданова могут отправить в отставку2
- 25.11.2024, 22:17
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Уже в декабре.
Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова могут отправить в отставку в декабре, сообщает NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны страны.
Примерно тогда, по данным издания, «могут активизироваться попытки» уволить начальника ведомства. Активнее всего отставку лоббируют глава офиса украинского президента Андрей Ермак и замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Последнего, как сообщил NV собеседник, хотят назначить на должность Буданова.
По словам другого источника, близкого к администрации украинского президента, некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР «навредили Украине». В этом контексте он упомянул деятельность страны в Африке, где Киев поддержал повстанцев-туарегов, и оборонные закупки в других странах.
Чем может заняться Буданов после отставки, пока неизвестно, однако он сам не рассматривает возможность стать послом или возглавить СБУ, как писало издание ранее, добавил источник.
В пресс-службе СБУ опровергли информацию NV о планах по назначению Поклада руководителем ГУР.
Слухи о предстоящем увольнении Буданова ходят несколько месяцев. Об этом писали NV, «Страна», «РБК-Украина» и другие издания.
Источники последнего в военно-политических кругах связали распространение сообщений с нарастающим конфликтом между главой ГУР и Ермаком. Одной из причин напряжения издание назвало попытки снизить влияние ведомства Буданова.
Буданов возглавляет ГУР Украины с августа 2020 года. Президент страны Владимир Зеленский в конце октября опроверг планы по его увольнению.
В начале сентября в украинском правительстве прошли массовые перестановки. Тогда, в частности, свой пост покинул глава МИДа Дмитрий Кулеба. Место перешло к его заму Андрею Сибиге.