Лукашенко прилетел в охваченный протестами Исламабад 12 25.11.2024, 22:30

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К столице Пакистана со всех уголков страны подошли огромные колонны протестующих.

Город, в который прилетел Лукашенко с трехдневным визитом, сейчас находится в осадном состоянии под охраной десятков тысяч силовиков и военных. К столице Пакистана со всех уголков страны подошли огромные колонны протестующих, которые требуют освобождения их лидера и отставки правительства. Оппозиция готовится войти в столицу, передает «Наша Нiва».

Столица Пакистана Исламабад, куда сегодня прилетел Лукашенко (а вместе с ним и большая делегация белорусских министров, чиновников и предпринимателей — всего 80 человек), теперь напоминает изолированную крепость — город закрыт на въезд и выезд, перекрыты все главные автотрассы, а также дороги к международному аэропорту Исламабада.

Для охраны города мобилизованы 34 тысячи силовиков и военных, а общественный транспорт и школы не работают, интернет частично заблокирован, сообщают издание Pakistan Today и другие местные и мировые медиа, многие из которых сейчас ведут прямые трансляции с мест событий.

По последней информации, гигантские автоколонны и марши протестующих уже находятся на главных въездах в город. Их общее количество варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек (в то же время пакистанские власти утверждают, что протестующих всего чуть больше 10 тысяч).

Переговоры между правительством и оппозицией пока не дают результатов. Лидеры протеста отказываются останавливаться, а глава МВД Пакистана Мохсин Накиви угрожает всем им арестом и началом стрельбы, отмечает одно из крупнейших англоязычных изданий Пакистана The News International (по данным СМИ, во время протестов был застрелен офицер полиции, еще несколько ранены).

Оценить масштабы настоящих протестов можно по фото и видео ниже.

Напоминаем, что сотни тысяч сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который сейчас находится в тюрьме, по его призыву начали днем в воскресенье общенациональный марш оппозиции на пакистанскую столицу Исламабад со всех уголков страны, требуя освобождения их лидера и отставки правительства.

کپتان کی فائنل کال، عوام پاکستان کا سونامی اسلام آباد سے ٹکرانے کے لئے منزل کی طرف رواں دواں! #HistoryInTheMaking pic.twitter.com/BbrUrXcVWG — Muhammad Khalid Khurshid Khan (@AbdulKhalidPTI) November 24, 2024

عوام کا سمندراسلام آباد 26نمبر pic.twitter.com/JMrpTkRAQ7 — Naya Pakistan (@Naya__Pakistan_) November 25, 2024

Оппозиционное шествие встретило жесткую реакцию со стороны пакистанских властей, которые мобилизовали силовиков и военных, отключили мобильный интернет в зонах шествия протестующих, а также заблокировали столицу со всех сторон, перекрывая ключевые дороги на въезде в город транспортными контейнерами.

По сообщениям индийского телеканала News18, власти Пакистана провели масштабные аресты среди членов и активистов крупной оппозиционной Партии справедливости (PTI), которую возглавляет Имран Хан. На данный момент известно о задержании как минимум 4 тысяч протестующих по всей стране (среди арестованных есть и парламентарии). Однако к маршу продолжают присоединяться люди из регионов, и он продолжает двигаться на столицу.

Партия справедливости (PTI) по результатам парламентских выборов в феврале 2024 года набрала наибольшее количество мест (92) в Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) благодаря поддержке независимых кандидатов, так как самой партии было запрещено участие в выборах властями Пакистана. Согласно последним социологическим опросам, PTI поддерживают 35% населения (около 85 миллионов человек), а сама партия имеет относительно дружеские отношения с западными странами.

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