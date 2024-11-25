Спецназовцы СБУ уничтожили 37 российских танков и 51 ББМ всего за две недели

Спецназовцы СБУ уничтожили 37 российских танков и 51 ББМ всего за две недели1
- 25.11.2024, 22:34
Видеофакт.
За две недели спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины ударными дронами и другими огневыми средствами поразили 37 российских танков и 51 ББМ.
Соответствующее видео работы спецназовцев обнародовали в телеграм-канале СБУ.
Также они поразили: 48 артсистем и РСЗО, 10 систем ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР, 303 единицы автотранспорта, 31 БПЛА и 72 антенны связи, 319 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций, 2 склада с боеприпасами. Также бойцы ликвидировали 449 оккупантов.