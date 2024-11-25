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Спецназовцы СБУ уничтожили 37 российских танков и 51 ББМ всего за две недели

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  • 25.11.2024, 22:34
Спецназовцы СБУ уничтожили 37 российских танков и 51 ББМ всего за две недели

Видеофакт.

За две недели спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины ударными дронами и другими огневыми средствами поразили 37 российских танков и 51 ББМ.

Соответствующее видео работы спецназовцев обнародовали в телеграм-канале СБУ.

Также они поразили: 48 артсистем и РСЗО, 10 систем ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР, 303 единицы автотранспорта, 31 БПЛА и 72 антенны связи, 319 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций, 2 склада с боеприпасами. Также бойцы ликвидировали 449 оккупантов.

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