Спецназовцы СБУ уничтожили 37 российских танков и 51 ББМ всего за две недели 1 25.11.2024, 22:34

Видеофакт.

За две недели спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины ударными дронами и другими огневыми средствами поразили 37 российских танков и 51 ББМ.

Соответствующее видео работы спецназовцев обнародовали в телеграм-канале СБУ.

Также они поразили: 48 артсистем и РСЗО, 10 систем ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР, 303 единицы автотранспорта, 31 БПЛА и 72 антенны связи, 319 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций, 2 склада с боеприпасами. Также бойцы ликвидировали 449 оккупантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com