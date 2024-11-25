В баскетбольный клуб «Минск» пришла налоговая 25.11.2024, 22:46

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Спонсорские деньги «поставлены на ноль».

Налоговые органы проводят проверку в баскетбольном клубе «Минск». Об этом сообщил 25 ноября телеграм-канал «Спорт Беларуси» со ссылкой на директора команды Петра Ивашкова.

— Выявлены нарушения — они давнишние. С некоторыми мы согласны, на некоторые — пишем возражение, чтобы понять, где мы были не правы, — прокомментировал директор клуба Петр Ивашков.

Он отметил, что администрация БК находится «постоянно на связи с налоговой, минспорта и другими заинтересованными органами».

— Спонсорские деньги, поступающие на счет, поставлены «на ноль». Профессиональным игрокам будет тяжело сохранить свой энтузиазм, — сообщил Петр Ивашков.

Напомним, в июне стало известно, что БК «Минск» решил покинуть лигу ВТБ после провального сезона. Генеральный секретарь Беларусской федерации баскетбола Анастасия Маринина объяснила это тем, что у клуба для этого нет денег.

24 ноября «Минск» второй год подряд оказался без Кубка Беларуси.

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