закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В баскетбольный клуб «Минск» пришла налоговая

  • 25.11.2024, 22:46
  • 1,006
В баскетбольный клуб «Минск» пришла налоговая

Спонсорские деньги «поставлены на ноль».

Налоговые органы проводят проверку в баскетбольном клубе «Минск». Об этом сообщил 25 ноября телеграм-канал «Спорт Беларуси» со ссылкой на директора команды Петра Ивашкова.

— Выявлены нарушения — они давнишние. С некоторыми мы согласны, на некоторые — пишем возражение, чтобы понять, где мы были не правы, — прокомментировал директор клуба Петр Ивашков.

Он отметил, что администрация БК находится «постоянно на связи с налоговой, минспорта и другими заинтересованными органами».

— Спонсорские деньги, поступающие на счет, поставлены «на ноль». Профессиональным игрокам будет тяжело сохранить свой энтузиазм, — сообщил Петр Ивашков.

Напомним, в июне стало известно, что БК «Минск» решил покинуть лигу ВТБ после провального сезона. Генеральный секретарь Беларусской федерации баскетбола Анастасия Маринина объяснила это тем, что у клуба для этого нет денег.

24 ноября «Минск» второй год подряд оказался без Кубка Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов