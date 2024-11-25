Jaguar заинтриговал автолюбителей загадочным анонсом нового электромобиля 25.11.2024, 23:16

Сзади не будет окна и фар.

Британский производитель премиальных автомобилей Jaguar представил интригующий тизер своего нового электромобиля, передает «Новое время».

На опубликованном изображении отчетливо видно отсутствие заднего стекла, что вызвало множество вопросов и предположений среди автолюбителей.

Компания Jaguar решила сохранить интригу и пока не раскрывает всех подробностей о своей новинке. Однако, уже сейчас можно сделать несколько предположений. Отсутствие заднего стекла может быть связано с дизайнерским решением, направленным на улучшение аэродинамики автомобиля и снижение его сопротивления воздуху. Также не исключено, что такое решение было принято для того, чтобы придать автомобилю более спортивный и динамичный внешний вид.

Кроме того, на тизере отсутствуют традиционные задние фонари. Это еще больше усиливает ощущение загадочности и футуристичности нового электромобиля Jaguar.

Ожидается, что серийная версия нового электромобиля Jaguar будет представлена в 2025 году. По предварительным данным, это будет четырехдверный седан, который сможет составить конкуренцию таким моделям, как Porsche Taycan. Автомобиль будет построен на новой электрической платформе и получит высокопроизводительные электромоторы.

Недавно в сети появились первые шпионские фотографии серийной версии нового электромобиля Jaguar. На снимках видно, что автомобиль имеет спортивный силуэт с длинным капотом и покатой крышей. Задняя часть автомобиля тщательно скрыта камуфляжем, однако, судя по тизеру, можно предположить, что серийная модель сохранит оригинальный дизайн задней части без заднего стекла.

Новый электромобиль Jaguar станет важным шагом для компании в рамках ее стратегии по переходу на полностью электрический транспорт. Британский производитель стремится занять лидирующие позиции на рынке электромобилей и предложить своим клиентам инновационные и стильные автомобили.

Представление нового электромобиля Jaguar запланировано на декабрь 2024 года. Компания обещает, что это будет настоящий прорыв в области электромобилестроения.

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