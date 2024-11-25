Президент Грузии бойкотировала первое заседание нового парламента 25.11.2024, 23:22

Саломе Зурабишвили

Лидеры оппозиционных коалиций заявляют о формировании «альтернативного парламента».

В Тбилиси состоялось первое заседание парламента, избранного 26 Октября. Президент Саломе Зурабишвили не присутствовала на сессии. Она считает нынешний состав законодательного органа «неконституционным» и «нелегитимным», поскольку итоги голосования 26 Октября, по мнению главы государства «тотально сфальсифицированы». Лидеры оппозиционных коалиций бойкотировали заседание и заявляют о формировании «альтернативного парламента» во главе с президентом Зурабишвили.

Тем не менее, 89 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили, набравшей, согласной официальным данным, около 54 процентов голосов избирателей, сразу поставили на голосование и признали полномочия всех 150 депутатов и переизбрали спикером Шалву Папуашвили.

В числе получивших мандаты 61 депутата, избранных от оппозиционных коалиций «За Грузию», «За изменения», «Сильная Грузия» и «Единство». Впрочем, оппозиционеры заявили, что не будут участвовать в заседаниях парламента и даже откажутся от депутатства. Один из них, Гогита Вашадзе, представляющий «Единство» Михаила Саакашвили, уже сложил с себя депутатские полномочия. Вскоре его примеру должны последовать и другие депутаты.

По предложению основателя коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, оппозиционеры планируют сформировать некий координационный совет оппозиции, который сам Хазарадзе называет «альтернативным парламентом».

Глава государства считает парламент «Грузинской мечты» нелегитимным, поскольку она не подписывала указ о созыве первого пленарного заседания а Конституционный суд всё ещё не принял решение по иску президента о признании выборов 26 Октября несостоявшимися.

Утром в понедельник 89 депутатов ГМ, в том числе и основатель партии власти, миллиардер Бидзина Иванишвили прорывались в здание парламента под мощной охраной усиленной части спецназначения МВД. При этом тысячи оппозиционных активистов, хотя и не смогли блокировать здание полностью, но окружили его с трёх сторон и кричали вслед депутатам: «русские» и «рабы Путина» — озвучивая тем самым главный тезис оппозиционного движения а также действующего президента Зурабишвили и третьего президента страны Михаила Саакашвили, находящегося в заключении о том, что выборы 26 Октября были «российской спецоперацией, согласованной с Владимиром Путиным».

Большинство западных стран пока не спешат поздравить грузинские власти с завершением выборов и формированием нового парламента.

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