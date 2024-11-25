Два звездопада ждут белорусов в декабре
- 25.11.2024, 23:23
Первым станет метеорный поток Геминиды.
Жителей Северного полушария в декабре ожидают два мощных метеорных потока — Геминиды и Урсиды, сообщает Московский планетарий.
Первым декабрьским звездопадом станет метеорный поток Геминиды, происходящий из созвездия Близнецов. В ночь на 14 декабря его мощность возрастет до максимальной: астрономы ожидают около 120 «падающих звезд» в час.
«Метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая», - рассказали в планетарии.
Однако видимость Геминид в этом году неблагоприятная – Луна будет близка к полнолунию, и это существенно помешает наблюдению метеоров.
Второй метеорный поток – Урсиды, придет из созвездия Малая Медведица. Пик придется на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. Он подарит до 10 метеоров в час.
«По скорости пролета метеоров этот поток очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее», – отметили астрономы.
Условия наблюдения Урсид будут благоприятнее, но тоже не идеальные. Снова помешает Луна: она будет находиться вблизи последней четверти.