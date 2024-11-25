закрыть
26 ноября 2024, вторник, 0:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии анонсировали передачу Украине еще двух IRIS-T

  • 25.11.2024, 23:38
В Германии анонсировали передачу Украине еще двух IRIS-T

Киев должен получить их до конца года.

Украина до конца 2024 года получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.

Об этом в разговоре с журналистами в Киеве сказал руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщает корреспондент «Европейской правды».

Фройдинг отметил, что в течение последних дней Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder, а также начали программу ударных беспилотников.

«Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества», – анонсировал немецкий генерал-майор.

«Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля – предложенной в Германии даты федеральных выборов», – заверил он.

В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS).

По состоянию на начало октября четыре системы SLM и три SLS находились в Украине. После этого Минобороны ФРГ отчиталось о передаче двух систем SLM и SLS, а Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским обещал доставить еще одну систему IRIS-T до конца года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов