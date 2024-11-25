ВСУ сбили российскую ракету «Искандер» и пять дронов
- 25.11.2024, 23:54
Воздушные силы отработали по целям на юге Украины.
В течение дня 25 ноября украинские военные уничтожили российскую ракету и пять дронов. Защитники отработали по целям на юге Украины.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
«Российские оккупанты сегодня днем атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», одна из которых была сбита противовоздушной обороной юга Украины», - сообщили в Воздушных силах.
Также, по данным военных, на южном направлении уничтожены пять разведывательных беспилотников:
два БпЛА «Орлан»:
по одному «Феникс», «Мерлин-ВР» и «Supercam».