Российский рубль обвалился еще больше

Российский рубль обвалился еще больше15
- 26.11.2024, 14:20
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Доллар взял отметку в 105 рублей.
Курс доллара на международном валютном рынке Forex вырос до 105,2 рублей. Американская валюта достигла такого уровня впервые с 2022 года. Выросли также евро и юань до 110,6 рублей и 14,5 рублей соответственно, сообщает «Радио Свобода».
Российский Центробанк во вторник установил официальный курс доллара выше 103 рублей впервые с марта 2022 года.
На прошлой неделе Минфин США ввёл санкции против Газпромбанка, банка «ДОМ.рф" и ещё около 10 российских банков. После этого иностранные банки прекратили обслуживать карты китайской платёжной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.
В октябре этого года Центробанк поднял ключевую ставку до максимального уровня за 20 лет. Она составила 21 процент. Это третье повышение ключевой ставки подряд. Повышение ставки увеличивает стоимость кредитов для экономики и населения и сокращает экономический рост, что, в свою очередь, должно приводить к сокращению инфляции.
В начале ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что Банк России был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике и что это новая ситуация для российской экономики.