Покупатели из Беларуси жалуются на «застрявшие» посылки с AliExpress 3 26.11.2024, 21:09

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В чем может быть причина.

Покупатели китайского онлайн-магазина AliExpress жалуются на долгие сроки доставки посылок в Беларусь. «Зеркало» рассказывает, сколько им приходится ждать и в чем может быть причина.

«Посылка больше шестидесяти дней в пути»

В тематических сообществах пользователи жалуются на то, что в Беларусь не доходят некоторые посылки с AliExpress. Судя по сообщениям пользователей, общий признак застрявших отправлений — трек-номера, которые начинаются с символов CNG.

— С сентября резко перестали приходить посылки, трек-номер которых начинается на CNG. С другим треком быстро приходят. Раньше не было такого, — написала пользовательница «ВКонтакте» Наталья.

— Такая же история, — ответил ей пользователь Игорь. — Посылка больше шестидесяти дней в пути, и неизвестно, придет или нет.

— И у меня две посылки с таким треком застряли неизвестно где. Нет отслеживания с 6 сентября. Спор открыть система не дает, — пишет Ирина.

На форуме, посвященном получению посылок, уточняют: такие отправления перемаркируют — то есть присваивают другой трек-номер. Узнать новый номер можно через специализированные онлайн-сервисы — например, приложение TrackChecker или сайт Postal Ninja.

Где застревают посылки и что делать?

Новый трек-номер может дать подсказку о том, когда ждать посылку, обратил внимание один из пользователей форума.

Если последние буквы в номере UZ — значит, отправление ушло через Узбекистан, такие посылки «в среднем за три недели приходят с учетом времени на отправку». А вот если номер заканчивается буквами TW — значит, посылку доставляют через Тайвань и надо приготовиться к длительному ожиданию.

— У меня с Тайваня ничего не приходит уже месяца три почти, — рассказал пользователь Krent. — То есть как в бездну. Показывает, что пришли якобы в Беларусь <…> и дальше пропадают. Понятно, что и не трекается после этого. Самое плохое, что у продавцов не видно, где отправляют через Тайвань. Если TW, то как в воду. Все остальные нормально доходят, UZ и пр. Споры пока не открывал, потому что там всякая мелочь.

Пользователи форума советуют следить за «сроком защиты» в заказе на AliExpress. Если этот срок истек — можно открыть «спор» с продавцом и попросить вернуть деньги.

— У меня тоже пучок мелких посылок из Китая опоздал (не пришел), самая первая 84 дня уже «в доставке». Вот на этой неделе споры выиграла, — написала пользовательница под ником petrikom.

Кстати, как минимум два пользователя рассказали, что все-таки дождались доставки товаров, «застрявших» в процессе доставки через Тайвань. У обоих ожидание заняло около трех с половиной месяцев. Один из них поделился, что успел получить возврат денег.

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