Заместитель Лаврова устроил истерику из-за ATACMS 4 28.11.2024, 10:39

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Сергей Рябков

Москва обеспокоена отстутсивем «дрожи и оторопи» в Вашингтоне.

Россия обеспокоена тем, что США не «охватила дрожь и оторопь» из-за их решений по Украине. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, пишет РИА «Новости».

Он считает, что еще совсем недавно эта ситуация вызвала бы «дрожь и оторопь» в Вашингтоне.

«Сейчас этого не происходит», — сказал Рябков.

Напомним, что 17 ноября издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS «для самообороны, в случае неотложной необходимости» для ударов по конкретным целям в России, в частности, в Курской области. Официально Белый дом признал снятие ограничений примерно спустя неделю после этого.

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