Протестующие возвели баррикады в центре Тбилиси 1 29.11.2024, 8:28

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Произошли столкновения с силовиками.

28 ноября в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны. Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа». По информации издания, акция протеста была организована через социальные сети.

Митингующие собрались возле центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» и здания парламента в Тбилиси. Они заявляют, что решение премьера Кобахидзе является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции.

Параллельно с митингом президент Грузии Саломе Зурабишвили провела экстренные консультации с дипломатическим корпусом и оппозицией, после которых выступила с заявлением. Ее слова цитирует портал SOVA.news.

Зурабишвили заявила, что власть такими действиями объявила войну собственному народу.

«Несуществующая, нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну – собственному народу, собственному прошлому и собственному будущему. На этом пути нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России», – констатировала Зурабишвили.

Она также отметила, что во время своих экстренных встреч с западными дипломатами призвала помочь грузинскому обществу, и главная задача – назначить и провести новые парламентские выборы.

Президент также обратилась к грузинской оппозиции и призвала ее объединиться для скоординированных действий.

Между тем, на акции в Тбилиси ситуация обострилась. Власти подтянули к месту проведения митинга спецназ. Начались столкновения полиции с протестующими.

Президент Грузии Саломи Зурабишвили вышла на площадь Свободы, где размещен спецназ. Она обратилась к служащим подразделения.

«Вы служите России или Грузии?», - спросила президент спецназовцев.

Впоследствии митингующие начали двигаться навстречу спецназу. Среди них были женщины и дети.

Спецназ стал применять против людей дымовые шашки, слезоточивый газ и водометы.

Силовики стянулись к основной части акции по проспекту Шота Руставели и начали разгонять людей.

В МВД Грузии заявили, что протест «вышел за установленные законом границы, поэтому были применены специальные средства». А в пабликах публикуют видео по задержанию демонстрантов полицией.

По состоянию на 2:45 по грузинскому времени правоохранители зачистили территорию возле парламента Грузии.

На проспекте Руставели после разгона демонстранты начали строить баррикады, устанавливают бочки с огнем.

Протестующие остаются на проспекте Руставели, люди поют гимн Грузии.

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