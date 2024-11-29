«Приобрел $20 по курсу 3,3 – и теперь ты успешный инвестор» 1 29.11.2024, 10:26

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Как белорусы реагируют на скачок доллара и евро.

Журналисты «Нашай Нівы» посмотрели, что говорят обычные белорусы в тиктоке насчет рекордов доллара и евро.

Среди первых на себе последствия рекордов доллара и евро ощутили те, кто снимает квартиры.

— Мы снимаем квартиру и как многие платим в долларах, — рассказала в тиктоке одна девушка. — Я за сутки просто ошалела. Вот в банке, в котором я обслуживаюсь, почти на 10 копеек за сутки поднялся курс. И еще утром он был 3,55, кажется. Сейчас, через несколько часов, я смотрю — 3,599. Прихожу в банк, а мне говорят: «Долларов нет». А курс с каждым часом все растет и растет.

Она волнуется, что теперь за арендную квартиру ей придется платить на 100 рублей больше, чем месяц назад.

Об удивительном случае в одном из белорусских банков рассказал другой блогер.

— Я сегодня сдал 100 долларов. На кассах никого не было. После меня — ну я стою там, буклеты читаю — подходит человек и говорит, что хочет купить 100 долларов. А ему отвечают: «У нас нет».

Философский вопрос «что делать?» людей волнует:

— Кто видел, как вырос евро и доллар? Что делать? Вы видели, какие очереди в банках? Валюты уже практически нет, — волнуется блогер.

Она утверждает, что неделю-полторы назад евро покупали по 3,53 рубля, а сегодня увидела в Приорбанке по 3,923.

— И я не знаю, что делать. Мне покупать сейчас или подождать? Помните, как в 2021 году — сначала все выросло до 4, а потом резко все упало. И люди сразу все скупили, а потом много потеряли на разнице курсов.

Еще одна блогерша не понимает общих настроений и утверждает, что найти доллары не очень сложно. Женщина сейчас делает ремонт в квартире и говорит, что рабочие сами просят рассчитываются с ними в белорусских рублях, а не в иностранной валюте. Единственное, что ее волнует — родители в школе ее ребенка решили собирать на выпускной также в белорусских рублях.

— С выпускным был вопрос. Подсчитали сумму в долларах, но решили все сдавать в рублях. Но ведь к июню курс, скорее всего, изменится и придется нам еще доплачивать. А предлагали мы сдать долларами.

Мать, находящаяся в декретном отпуске, попыталась иронизировать на эту тему, но получилось довольно грустно.

— Пока все там паникуют, что доллар поднялся на 3 копейки, я вам покажу, почему паникую я. В один момент все заканчивается: шампунь, гель для душа, маска для волос, зубная паста, даже кусок мыла. Ну вы понимаете.

Молодая женщина демонстрирует почти пустые баночки, засохшую тушь.

— Вы понимаете, что все заканчивается, все. А вы мне там про какие-то доллары.

Но в подписи к видео она пишет, что новость о долларе ужасная, особенно для тех, кто снимает квартиру.

Конечно, белорусов трудно удивить пустыми обменниками и скачками валютных курсов. Все же за 30 лет такой любимой пропагандистами «стабильности» такие ситуация случались не единожды. Поэтому шуток в тиктоке тоже хватает.

— Когда приобрел 20 долларов по курсу 3,3 рубля — и сейчас ты успешный инвестор, — пошутил один из блогеров.

Свое шуточное видео записал и юмористический тикток-аккаунт «Баба Галя рулит». Над ним работает белорусская команда, которая недавно запустила и YouTube-канал «Лукашолки».

Две переодетые бабушки в кадре рассказывают о событиях в Беларуси с юмором и сатирой, стремясь привлечь внимание аудитории 50+. Тему со скачками курсов валют они уже также обсудили.

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