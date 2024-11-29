В Израиле террорист ХАМАСа обстрелял гражданский автобус 29.11.2024, 20:44

1,058

Последствия стрельбы в Израиле 29 ноября (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

Восемь человек ранены, стрелка ликвидировали.

Террорист ХАМАСа открыл огонь по гражданскому автобусу на Западном берегу реки Иордан в пятницу, 29 ноября. В результате нападения по меньшей мере восемь человек получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии, сообщает The Times of Israel.

Как сообщила служба скорой помощи, во время нападения четыре человека получили легкие травмы от разбитого стекла.

Бригады Аль-Кассам, военное крыло ХАМАСа, взяли на себя ответственность за стрельбу и обнародовали имя стрелка. Это 46-летний Самир Мухаммад Ахмад Хусейн.

Отмечается, что нападавший мог действовать в составе группы или получил оружие и транспортное средство от сообщников для совершения атаки. Однако, по результатам обследования местности вблизи перекрестка, где произошел инцидент, армия исключила возможность участия другого террориста.

Согласно предварительному расследованию ЦАХАЛа, Хуссейн выехал из района Наблуса по пути, где отсутствуют внутренние контрольные пункты, остановил автомобиль на обочине дороги и, подойдя к автобусу, открыл огонь.

Силы ЦАХАЛа, дислоцированные в этом районе, обезвредили нападавшего.

После начала войны в Газе 7 октября 2023 года на Западном берегу реки Иордан, который находится под контролем израильских сил безопасности, наблюдается значительный рост насилия, отмечает издание.

2 октября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в результате стрельбы в израильском Тель-Авиве погибли семь человек, пострадали 16 — среди них гражданка Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com