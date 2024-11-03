закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названо варенье, которое обязательно нужно есть в холодное время года

  • 3.11.2024, 12:29
  • 1,144
Названо варенье, которое обязательно нужно есть в холодное время года

И вот почему.

Хозяйки летом и осенью старательно делают заготовки на зиму. Среди таких обязательным лакомством является варенье, которое не только вкусное, но и очень полезное, пишет ТСН.

Медики советуют в холодное время года обязательно есть эти три вида варенья, и вот почему.

Какое варенье считается самым полезным: советы врачей

Малиновое варенье помогает от простуды, сбивает высокую температуру и лечит больное горло. Если есть ларингит, фарингит и другие болезни горла, тогда варенье лучше есть просто так. При простуде и кашле необходимо добавлять лакомство к чаю. Малину на зиму можно варить или перетирать с сахаром, от этого она не потеряет своей пользы.

Смородиновое варенье считается самым полезным, поскольку содержит мощную долю витамина С, помогающего укреплять иммунитет. Также смородина богата фитоницидами – соединениями, которые лечат грипп и помогают защитить организм от других вирусных заболеваний. Медики рекомендуют заготавливать на зиму не вареную смородину, а сырую, перетертую с сахаром, в таком виде она более полезна, потому что сохраняет все свои витамины.

Варенье из шиповника содержит в своем составе витамин С и антиоксиданты, поэтому не только укрепляет иммунитет, но и защищает клетки от окисления. Этот вид варенья можно назвать омолаживающим, ведь за счет содержания антиоксидантов оно способствует выработке коллагена. Поэтому после употребления этого лакомства кожа становится упругой и эластичной.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский