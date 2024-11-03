Названо варенье, которое обязательно нужно есть в холодное время года 3.11.2024, 12:29

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И вот почему.

Хозяйки летом и осенью старательно делают заготовки на зиму. Среди таких обязательным лакомством является варенье, которое не только вкусное, но и очень полезное, пишет ТСН.

Медики советуют в холодное время года обязательно есть эти три вида варенья, и вот почему.

Какое варенье считается самым полезным: советы врачей

Малиновое варенье помогает от простуды, сбивает высокую температуру и лечит больное горло. Если есть ларингит, фарингит и другие болезни горла, тогда варенье лучше есть просто так. При простуде и кашле необходимо добавлять лакомство к чаю. Малину на зиму можно варить или перетирать с сахаром, от этого она не потеряет своей пользы.

Смородиновое варенье считается самым полезным, поскольку содержит мощную долю витамина С, помогающего укреплять иммунитет. Также смородина богата фитоницидами – соединениями, которые лечат грипп и помогают защитить организм от других вирусных заболеваний. Медики рекомендуют заготавливать на зиму не вареную смородину, а сырую, перетертую с сахаром, в таком виде она более полезна, потому что сохраняет все свои витамины.

Варенье из шиповника содержит в своем составе витамин С и антиоксиданты, поэтому не только укрепляет иммунитет, но и защищает клетки от окисления. Этот вид варенья можно назвать омолаживающим, ведь за счет содержания антиоксидантов оно способствует выработке коллагена. Поэтому после употребления этого лакомства кожа становится упругой и эластичной.

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