В торговых центрах и кафе Минска теперь не будут включать мировые новогодние хиты

30.11.2024, 19:56

Так решили местные «власти».

Минские организации торговли и общепита получили от местных «властей» указания насчет новогодних украшений. СМИ уже писали о пожеланиях насчет декора: никакого Санта-Клауса, даже олени под вопросом. Насчет фоновой музыки для магазинов и кафе у Мингорисполкома тоже есть пожелания. «Зеркало» изучило репертуар, который предлагают включать для новогоднего настроения.

Никакого Last Christmas

Согласно документу, который получила редакция, мелодии нужно взять из плейлиста, «сформированного Министерством культуры». К документу прилагается ссылка на Google-диск, где можно скачать более 160 треков.

Скриншот папки в сервисе Google Drive, из которой магазинам и кафе предлагают скачивать новогоднюю музыку

Песни разделены по четырем группам:

«Взрослые Советские». Например, песня «Тройка» в исполнении Ларисы Долиной и «Пять минут» Людмилы Гурченко;

«Народное». Есть белoрусские песни вроде «Гэй, Каляда!» и «Добры вечор». Есть и русские народные — «Гадание» и «Зима»;

«Эстрада взрослые». Это сборник поп-песен, так или иначе связанных с Новым годом, зимой или снегом. Исполнители — исключительно представители белoрусской эстрады, не отметившиеся критическими высказываниями в адрес белoрусских властей. В плейлисте — «Верасы», Жанет, «Аура», Виктория Алешко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, арт-группа «Беларусы» и многие другие.

«Эстрада дети». Детские композиции вроде «Снеговик — нос морковкой» и «Маленькой елочке холодно зимой». В некоторых файлах сохранились данные о сайтах, с которых они были скачаны (например, detskie-pesni.com).

Больше в списке ничего нет. В папку не попало ни одной англоязычной композиции. Например, там нет популярных Jingle Bells, Carol of the Bells или All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри либо Last Christmas дуэта Wham!

Нет в списке ни украинских, ни российских, ни польских, ни других исполнителей.

Самый частый исполнитель

Любопытно, что у 25 из 164 файлов (то есть у 15%) в названиях фигурирует слово «хвилинка». Судя по всему, это музыка, которую исполняют участники «Мастерской эстрадного искусства „Хвiлiнка“».

Сами файлы в папку на Google-диск загружал звукорежиссер из Минска Ярослав Фомбаров (это можно понять по его нику и фото). На его странице во «ВКонтакте» указано, что он работает в Театре эстрады. А вот его родители возглавляют студию «Хвiлiнка». Папа — Евгений Фомбаров — руководитель, мама — Татьяна Панова — художественный руководитель.

Сейчас «Хвiлiнка» близко связана c «властями».

