Китайский корабль c тремя тайконавтами успешно приземлился 4.11.2024, 5:09

Экипаж находился на станции с 25 апреля.

Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» с тремя тайконавтами на борту в воскресенье вслед за расстыковкой с национальной орбитальной станцией «Тяньгун» совершил успешное приземление. Экипаж находился на станции с 25 апреля.

Посадка спускаемой капсулы была осуществлена на площадке Дунфэн в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

В пятницу состоялась церемония передачи ключей от космической станции экипажу корабля «Шэньчжоу-19», который состыковался с орбитальной лабораторией 30 октября. В рамках текущей миссии тайконавты будут работать на станции около шести месяцев — до конца апреля или начала мая 2025 года.

Миссия «Шэньчжоу-19» уже восьмая по счету экспедиция экипажей

к станции «Тяньгун». Первая пилотируемая миссия датируется 2021 годом.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 километров, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек.

Китайская космическая станция «Тяньгун» - третья в истории космонавтики многомодульная станция после советской станции «Мир» и МКС, но меньшая по размерам.

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